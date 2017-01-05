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Минздрав: белорусы гриппом сейчас почти не болеют

06.01.2017 15:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Случаи заболевания гриппом регистрируются в Беларуси, но они носят спорадический характер, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Минздрав: белорусы гриппом сейчас почти не болеют
© Sputnik Яков Андреев
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Ведомство подготовило оперативную информацию о заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРИ) в республике по состоянию на 5 января. При этом специалисты констатируют: в настоящее время в Европе активность гриппа низкая, но начинает повышаться.

"В Беларуси отмечается низкий уровень активности ОРИ. Этиологическая структура острых респираторных инфекций представлена негриппозными вирусными агентами – аденовирусы, риновирусы, респираторно-синтициальные вирусы, парагрипп", – сказали в Минздраве.

Там также сообщили, что медики регистрируют спорадические случаи гриппа А(H3N2), но их количество находится в пределах,  характерных для данного периода времени.

В Минздраве напомнили, что в 2016 году вакцины против гриппа были сделаны около 41% жителей страны.

По словам собеседников Sputnik, ситуация с заболеваемостью ОРИ находится на постоянном контроле Минздрава, но вместе с тем отметили: люди должны внимательно относиться не только к собственному здоровью, но и окружающих, в частности выполнять рекомендованные медиками профилактические меры. 

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве напомнили, что в 2016 году вакцины против гриппа были сделаны около 41% жителей страны.

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