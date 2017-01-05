Новогоднюю ночь провел в следственном изоляторе браконьер из Белыничского района. Они с напарником незаконно добыли кабана и пытались спастись бегством от госинспекторов. Злоумышленников вычислили, но второго задержали позже, рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира.



Фото: gosinspekciya.gov.by

Днем 31 декабря госинспекторам сообщили о нахождении туши дикого кабана на кукурузном поле вблизи деревни Прихабы Белыничского района. Через 15 минут инспекторы уже были на месте, однако кабана не обнаружили, остались только кровавые пятна и следы: тушу явно оттащили к лесу.

Через несколько минут они увидели двоих браконьеров с ружьями, которые тащили кабана к опушке леса. Заметив преследование, нарушители бросили добычу и, разделившись, убежали в лес, а затем скрылись на легковом автомобиле. Однако инспекторам удалось опознать одного из браконьеров и автомобиль.

Милиционерам сообщили, где искать нарушителей, и одного из них, владельца машины, задержали в его гараже в Белыничах. Мужчину отправили в следственный изолятор. Его напарника задержали позже.

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело за незаконную загонную охоту на 120-килограммового дикого кабана. Мужчины в преступлении признались.