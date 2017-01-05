﻿﻿ Новый год в следственном изоляторе. Браконьеры из Белыничей застрелили 120-килограммового кабана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новый год в следственном изоляторе. Браконьеры из Белыничей застрелили 120-килограммового кабана

06.01.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новогоднюю ночь провел в следственном изоляторе браконьер из Белыничского района. Они с напарником незаконно добыли кабана и пытались спастись бегством от госинспекторов. Злоумышленников вычислили, но второго задержали позже, рассказали в Госинспекции охраны животного и растительного мира.


Фото: gosinspekciya.gov.by

Днем 31 декабря госинспекторам сообщили о нахождении туши дикого кабана на кукурузном поле вблизи деревни Прихабы Белыничского района. Через 15 минут инспекторы уже были на месте, однако кабана не обнаружили, остались только кровавые пятна и следы: тушу явно оттащили к лесу.

Через несколько минут они увидели двоих браконьеров с ружьями, которые тащили кабана к опушке леса. Заметив преследование, нарушители бросили добычу и, разделившись, убежали в лес, а затем скрылись на легковом автомобиле. Однако инспекторам удалось опознать одного из браконьеров и автомобиль.

Милиционерам сообщили, где искать нарушителей, и одного из них, владельца машины, задержали в его гараже в Белыничах. Мужчину отправили в следственный изолятор. Его напарника задержали позже.

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело за незаконную загонную охоту на 120-килограммового дикого кабана. Мужчины в преступлении признались.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав: белорусы гриппом сейчас почти не болеют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика