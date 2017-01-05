|
В Гомеле Красный Крест проводит кампанию помощи бездомным, престарелым и замерзающим прохожим
06.01.2017 15:18 — Новости Общества | БелаПАН
Гомель, 6 января. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста в связи с сильными морозами 6 января начала кампанию по оказанию помощи бездомным, престарелым и замерзающим прохожим.
Как сообщает Гомельская областная организация БОКК, с 6 января сотрудники БОКК и волонтеры осуществляют рейды-выезды к местам скопления бездомных — на городскую свалку и к пунктам приема вторсырья.
Во время рейдов всем нуждающимся предоставляется горячее питание, теплая одежда, распространяется информация об адресах районных организаций Красного Креста, где в течение дня можно согреться, тепло одеться и поесть.
Медицинские сестры милосердия Гомельской ОО БОКК посещают одиноких престарелых граждан на дому и доставляют им продукты питания первой необходимости (хлеб и молоко).
Также Красный Крест организует пункт обогрева на территории Гомельского кафедрального собора Святых первоверховных апостолов Петра и Павла для прихожан на Рождество Христово: 6 января с 17.00 до 19.00 и 7 января с 9.00 до 14.00.
Сотрудники и волонтеры Гомельской областной организации БОКК в палатке организуют пункт обогрева, где прихожане, а также замерзающие прохожие смогут выпить горячего чая и согреться.
Алена Германович, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомель, 6 января. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста в связи с сильными морозами 6 января начала кампанию по оказанию помощи...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии