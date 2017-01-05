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В Гомеле Красный Крест проводит кампанию помощи бездомным, престарелым и замерзающим прохожим

06.01.2017 15:18 — Новости Общества | БелаПАН  
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Гомель, 6 января. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста в связи с сильными морозами 6 января начала кампанию по оказанию помощи бездомным, престарелым и замерзающим прохожим.

Как сообщает Гомельская областная организация БОКК, с 6 января сотрудники БОКК и волонтеры осуществляют рейды-выезды к местам скопления бездомных — на городскую свалку и к пунктам приема вторсырья.

Во время рейдов всем нуждающимся предоставляется горячее питание, теплая одежда, распространяется информация об адресах районных организаций Красного Креста, где в течение дня можно согреться, тепло одеться и поесть.

Медицинские сестры милосердия Гомельской ОО БОКК посещают одиноких престарелых граждан на дому и доставляют им продукты питания первой необходимости (хлеб и молоко).

Также Красный Крест организует пункт обогрева на территории Гомельского кафедрального собора Святых первоверховных апостолов Петра и Павла для прихожан на Рождество Христово: 6 января с 17.00 до 19.00 и 7 января с 9.00 до 14.00.

Сотрудники и волонтеры Гомельской областной организации БОКК в палатке организуют пункт обогрева, где прихожане, а также замерзающие прохожие смогут выпить горячего чая и согреться.
Алена Германович, БелаПАН.
 
Теги: Гомель
 
 
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Гомель, 6 января. Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста в связи с сильными морозами 6 января начала кампанию по оказанию помощи...

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