7 января погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения, сообщает республиканский гидрометеоцентр.





В предстоящие выходные жителей Бреста ждет усиление морозов. Утром и вечером субботы в городе ожидается до -16°C, небольшая облачность и без осадков. Днем — -12°C… -14°C.

В воскресенье ночью будет до -18°С. Днем ожидается облачная с прояснениями погода и до -9°С.