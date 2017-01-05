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В выходные в Бресте усилятся морозы

06.01.2017 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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7 января погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения, сообщает республиканский гидрометеоцентр.


В предстоящие выходные жителей Бреста ждет усиление морозов. Утром и вечером субботы в городе ожидается до -16°C, небольшая облачность и без осадков. Днем — -12°C… -14°C.

В воскресенье ночью будет до -18°С. Днем ожидается облачная с прояснениями погода и до -9°С.

 
Теги: Брест
 
 
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В воскресенье ночью будет до -18°С. Днем ожидается облачная с прояснениями погода и до -9°С.

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