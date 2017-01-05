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Спасатели потушили загоревшийся в Минске пассажирский автобус
06.01.2017 15:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 января. Утром 6 января в Минске загорелся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС.
К прибытию спасателей автобус горел открытым пламенем. Выяснилось, что возгорание возникло во время движения по маршруту диспетчерская станция "Сухарево-5" диспетчерская станция "Кунцевщина".
На момент возгорания в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Они покинули транспортное средство. Пожар был ликвидирован в 6.15. Никто не пострадал.
Причины ЧП устанавливаются.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 6 января. Утром 6 января в Минске загорелся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС. Около 6 утра на пульт "101"...
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