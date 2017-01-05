Минск, 6 января. Утром 6 января в Минске загорелся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС.



Около 6 утра на пульт "101" поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса № 17 на улице Лобанка, 85.

К прибытию спасателей автобус горел открытым пламенем. Выяснилось, что возгорание возникло во время движения по маршруту диспетчерская станция "Сухарево-5" диспетчерская станция "Кунцевщина".

На момент возгорания в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Они покинули транспортное средство. Пожар был ликвидирован в 6.15. Никто не пострадал.

Причины ЧП устанавливаются.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасатели потушили загоревшийся в Минске пассажирский автобус Минск, 6 января. Утром 6 января в Минске загорелся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС. Около 6 утра на пульт "101"...

Ирина Турчина, БелаПАН.