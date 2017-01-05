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Спасатели потушили загоревшийся в Минске пассажирский автобус

06.01.2017 15:28 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 января. Утром 6 января в Минске загорелся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС.

Около 6 утра на пульт "101" поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса № 17 на улице Лобанка, 85. 

К прибытию спасателей автобус горел открытым пламенем. Выяснилось, что возгорание возникло во время движения по маршруту диспетчерская станция "Сухарево-5"  диспетчерская станция "Кунцевщина".

На момент возгорания в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Они покинули транспортное средство. Пожар был ликвидирован в 6.15. Никто не пострадал.

Причины ЧП устанавливаются.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 января. Утром 6 января в Минске загорелся пассажирский автобус, сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС. Около 6 утра на пульт "101"...

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