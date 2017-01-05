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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении зампреда сельского исполкома Минского района

06.01.2017 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокурором Минского района по материалам проверки управления по борьбе с экономическими преступлениями КМ УВД Минского облисполкома возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя одного из сельских исполнительных комитетов Минского района по факту злоупотребления служебными полномочиями. Об этом БЕЛТА сообщила старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович.

Женщина подозревается в том, что работая в 2009 году председателем сельского исполкома, желая оказать помощь своему сыну, злоупотребила служебными полномочиями и совершила действия, направленные на незаконную регистрацию сына на территории сельского исполкома, подготовила и обеспечила подписание справки с недостоверными сведениями. На основании этой справки молодой человек был незаконно поставлен на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В сентябре 2009 года решением этого же сельского исполнительного комитета ему был предоставлен земельный участок в пожизненное наследуемое владение для строительства и обслуживания жилого дома как нуждающемуся в улучшении жилищных условий на льготных условиях без проведения аукциона.

В результате незаконных действий председателя сельского исполнительного комитета причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, государственным интересам в виде подрыва авторитета органов госвласти и управления, а также ущерб государству в виде разницы кадастровой стоимости земельного участка в размере около $ 7 тыс.

Уголовное дело для производства предварительного расследования направлено в Минский РОСК.

 
 
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Уголовное дело для производства предварительного расследования направлено в Минский РОСК.

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