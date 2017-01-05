Белорусские ученые разрабатывают технологию восстановления пораженной алкоголем печени. Об этом сообщил сегодня академик-секретарь отделения медицинских наук Национальной академии наук Николай Сердюченко во время презентации Года науки в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

— В 2017 году мы планируем изучить защитную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени. Эксперименты наших ученых показали, что мы можем активно влиять на развитие патологического процесса и восстанавливать пораженные клетки. Мы продолжим работу в этом направлении, — рассказал он.

Также в Год науки белорусские ученые будут проводить исследования в области иммунотерапии рака.

— Наша цель — запуск механизмов распознавания и уничтожения злокачественных клеток собственной иммунной системой человека. Это международный проект, мы работаем совместно с Литвой и Украиной, — отметил Николай Сердюченко.

Кроме того, Институт физиологии НАН Беларуси разрабатывает механизм ранней диагностики колоректального рака.

— Это заболевание толстого кишечника, которое выходит сегодня на одно из первых мест и по заболеваемости, и по летальности. Наши специалисты занимаются этой проблемой совместно с Минским городским клиническим онкологическим диспансером, — добавил академик-секретарь.

Белорусские ученые также разработали оригинальную технологию доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг.

— Клетки вводятся не в кровь, а под слизистую оболочку носа. Потом они мигрируют и попадают в мозг. Эта технология поможет уменьшить смертность и инвалидность при инсультах и несчастных случаях, — рассказал Николай Сердюченко. Данное направление исследований поддержано Минздравом, и в 2017 году разрешены клинические испытания этого метода при лечении инсульта.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков отметил, что мы подходим к этапу, когда в медицине будут использоваться принципиально новые решения.

— Например, лекарственные препараты целевого назначения, которые воздействуют только на определенные клетки или органы. Происходит переориентация химического синтеза лекарств на биосинтез. Наши ученые-медики работают сейчас над искусственной кожей или биокожей, которая быстро приживается при ожоге, — рассказал он.

Владимир Гусаков также отметил, что в Академии наук создали Центр клеточных технологий.

— В этом году мы планируем развернуть коммерческую деятельность по оказанию услуг населению. Клеточные технологии позволяют избавиться от неизлечимых заболеваний, — добавил он.

Также Академия наук занимается разработкой новых витаминных комплексов для женщин, спортсменов, мужчин с разными условиями труда, детей, создает продукты питания для людей с определенными заболеваниями и для беременных.