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МВД уточнило гражданство подозреваемой в убийстве матушки Василиссы

06.01.2017 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минской области) матушки Василиcсы является гражданкой Беларуси, сообщили в МВД.

"Задержанная является уроженкой Казахстана, но гражданкой Беларуси. К нам в страну она приехала давно", – сообщили Sputnik в пятницу в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси. 

По словам собеседников Sputnik, в монастыре женщина оказалась в связи с трудной жизненной ситуацией. 

"Она не является лицом асоциальным", – уточнили в департаменте. 

Ранее в Борисовской епархии Белорусского экзархата сообщили, что подозреваемая в убийстве настоятельницы монастыря 29-летняя женщина является гражданкой Казахстана.

Следственный комитет Беларуси в связи с убийством игуменьи Василиссы возбудил уголовное дело, подозреваемая задержана и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу.

 
Теги: Минск
 
 
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Игуменью похоронят 8 января, в БПЦ убийство настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря назвали вопиющим случаем.

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