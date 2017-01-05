|
МВД уточнило гражданство подозреваемой в убийстве матушки Василиссы
06.01.2017 15:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минской области) матушки Василиcсы является гражданкой Беларуси, сообщили в МВД.
"Задержанная является уроженкой Казахстана, но гражданкой Беларуси. К нам в страну она приехала давно", – сообщили Sputnik в пятницу в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси.
По словам собеседников Sputnik, в монастыре женщина оказалась в связи с трудной жизненной ситуацией.
"Она не является лицом асоциальным", – уточнили в департаменте.
Ранее в Борисовской епархии Белорусского экзархата сообщили, что подозреваемая в
Следственный комитет Беларуси в связи с убийством игуменьи Василиссы возбудил уголовное дело, подозреваемая задержана и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игуменью похоронят 8 января, в БПЦ убийство настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря назвали вопиющим случаем.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии