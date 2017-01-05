МИНСК, 6 янв – Sputnik. Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минской области) матушки Василиcсы является гражданкой Беларуси, сообщили в МВД.

"Задержанная является уроженкой Казахстана, но гражданкой Беларуси. К нам в страну она приехала давно", – сообщили Sputnik в пятницу в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси.

По словам собеседников Sputnik, в монастыре женщина оказалась в связи с трудной жизненной ситуацией.

"Она не является лицом асоциальным", – уточнили в департаменте.

Ранее в Борисовской епархии Белорусского экзархата сообщили, что подозреваемая в убийстве настоятельницы монастыря 29-летняя женщина является гражданкой Казахстана .

Следственный комитет Беларуси в связи с убийством игуменьи Василиссы возбудил уголовное дело, подозреваемая задержана и отправлена на психолого-психиатрическую экспертизу.