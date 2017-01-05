«Она то приходила в монастырь, то уходила из него, ей всегда что-то не нравилось, но несмотря на это, матушка, всегда протягивала ей руку помощи», — в монастыре, настоятельница которого убита вечером в четверг , рассказывают, что подозреваемая в преступлении была крестницей монахини.





Игумении Василиссе было 67 лет. В 2004 году она стала настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района. Женщины, у которых что-то не ладилось в семье, искали здесь утешение.

В деревне обсуждают, что вечером после службы настоятельница монастыря, матушка Василисса зашла на кухню и попросила одну из помощниц приготовить ужин. Та стала возмущаться, схватилась за нож и напала на монахиню.

— Что-то кричала, билась в истерике, ее смог скрутить только наш кочегар, — рассказывает Егор, которого в последние годы опекала матушка Василисса.

Напомним, как сообщает сайт Борисовской епархии, «предварительно известно, что ножевые ранения нанесла женщина 29 лет, гражданка Казахстана, которую временно приютили в монастыре, желая помочь ей в решении сложившихся житейских проблем. В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка».

Монастырь, в котором произошла трагедия, находится на окраине небольшой деревни Барань. Местные жители рассказывают, что монахини ведут закрытый образ жизни, практически нигде не появляются. Что происходит за забором никто не знает, поэтому никто не может даже вспомнить, как выглядит подозреваемая в убийстве.

— Говорят, что эта женщина появилась в монастыре год назад, матушка вытянула ее из секты, помогла, стала ее крестной мамой, и вот, как она отблагодарила, — рассказывает пенсионер Анатолий, который живет в Барани. — Все, что вы видите — храм, купель, монастырь — это заслуга матушки Василиссы. Она была очень доброй женщиной, настоящей труженицей, держала большое хозяйство — коров, кур, баранов. Никто здесь про нее плохого слова вам не скажет, жалела всех обездоленных и принимала у себя. Местные ей благодарны за то, что давала людям работу, сами знаете, как сейчас в деревне тяжело с этим.





В самом монастыре все двери закрыты. На улице, несмотря на сильный мороз, работают мужчины, которые здесь же и живут.

— Нам никто не давал благословения на разговор, — отвечают они и отворачиваются.

И только после долгих уговоров монахини соглашаются сказать несколько слов:

— У нас такая рана, которая пронзила насквозь. Настоятельница Василисса стольким людям помогла, только благодаря ей появилось то, что вы видите. Матушка принимала всех тех людей, которые никому были не нужны, и за это пострадала. Видите тех мужчин, которые причащаются, они когда-то были пьяницами, но благодаря настоятельнице обратились в веру. Мы бы сейчас не очень хотели говорить о задержанной. Она то приходила в монастырь, то уходила из него, ей всегда что-то не нравилось, но несмотря на это, матушка, всегда протягивала ей руку помощи. Мы ожидаем, что в воскресенье, во время отпевания здесь будут сотни людей. Матушку Василиссу знает вся Беларусь.

Напомним, ранее Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области, сообщила, что уголовное дело возбуждено по статье 139 УК «Убийство», подозреваемая задержана. В ее отношении назначена психолого-психиатрическая экспертиза.