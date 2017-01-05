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Рождественские ярмарки на Октябрьской и возле Дворца спорта будут работать, несмотря на мороз

06.01.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Несмотря на мороз, рождественские ярмарки на Октябрьской площади и возле Дворца спорта будут работать в предстоящие выходные и до 15 января включительно. Об этом рассказали в Мингорисполкоме.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Праздничная ярмарка на Октябрьской площади будет открыта с 12 до 22.00 по 7 января включительно. После Рождества и до 15 числа время ее работы сократят на два часа — до 20.00. Ярмарка же возле Дворца спорта продолжит работать до 15 января по привычному графику — с 12 до 21.00.

На ярмарках достаточно разнообразный выбор еды и напитков, в том числе глинтвейна. И если на Октябрьской пока представлена в основном государственная торговля, то возле Дворца спорта можно найти и несколько частных точек.

 
 
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Правда, после Рождества режим работы ярмарки на Октябрьской будет изменен.

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