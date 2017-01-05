Пункты обогрева развернулись сегодня на площади Победы в Витебске. Одна палатка принадлежит Красному Кресту, вторую установили военные.

«В обеих палатках замерзшие горожане могут согреться горячим чаем, кроме того, наша палатка еще и отапливаемая. Волонтеры Красного Креста консультируют население, как не допустить обморожения. Есть в палатке и аптечка — для оказания первой помощи», — пояснил представитель областной организации Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Рачковский.

Пункты обогрева будут работать 6 января до 18.00 и все выходные — с 10.00 до 18.00. Затем — в зависимости от погоды. Палатки свернут, когда дневная температура приблизится к минус 15 градусам.

Пункты обогрева на площади Победы предназначены для всех прохожих, в том числе для лиц без определенного места жительства.