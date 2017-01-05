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Минюст Беларуси зарегистрировал федерацию киберспорта

06.01.2017 16:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусская федерация киберспорта зарегистрирована в республике, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве юстиции.

Минюст Беларуси зарегистрировал федерацию киберспорта
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Киберспорт – соревнования по компьютерным играм, в настоящее время является признанным видом спорта.

Первую федерацию киберспорта в Беларуси зарегистрировали недавно. Решение о госрегистрации принял Минюст республики.

"Данное общественное объединение создано с целью развития киберспорта в Республике Беларусь, как части международного спортивного движения, и подготовка граждан страны к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни", – сообщили Sputnik в ведомстве.

Киберспортивные чемпионаты смотрят миллионы человек по всему миру. Кроме того, для победителей в некоторых чемпионатах предусмотрены достаточно крупные и призовые – суммы порой достигают миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Во всем мире киберспорт приближается по популярности к "классическому" – за трансляциями некоторых состязаний наблюдают миллионы человек.

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