|
Минюст Беларуси зарегистрировал федерацию киберспорта
06.01.2017 16:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. Белорусская федерация киберспорта зарегистрирована в республике, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве юстиции.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Киберспорт – соревнования по компьютерным играм, в настоящее время является признанным видом спорта.
Первую федерацию киберспорта в Беларуси зарегистрировали недавно. Решение о госрегистрации принял Минюст республики.
"Данное общественное объединение создано с целью развития киберспорта в Республике Беларусь, как части международного спортивного движения, и подготовка граждан страны к жизни в информационном обществе, формирования здорового образа жизни", – сообщили Sputnik в ведомстве.
Киберспортивные чемпионаты смотрят миллионы человек по всему миру. Кроме того, для победителей в некоторых чемпионатах предусмотрены достаточно крупные и призовые – суммы порой достигают миллионов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во всем мире киберспорт приближается по популярности к "классическому" – за трансляциями некоторых состязаний наблюдают миллионы человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии