МИНСК, 6 янв — Sputnik. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги еще не установлены в большинстве областей Беларуси, сообщает Sputnik.

Правительство Беларуси утверждает предельные тарифы на ЖКУ, на основе которых позже свои тарифы утверждают все области республики и Минск. Предполагается, что по новым тарифам платить белорусы будут уже за оказанные в январе ЖКУ, однако спустя неделю 2017-го они до сих пор не были опубликованы.

Исключение — лишь тарифы в Брестской и Могилевской областях, которые были утверждены решениями облисполкомов 30 декабря. Тарифы на ЖКУ для жителей Минска, а также Гродненской, Гомельской, Витебской и Минской областей так и не определены.

Если исходить из установленных правительством максимальных тарифов, теплоэнергия и газ поднимутся в цене на 17%, а стоимости водоснабжения — почти в два раза. Средняя "двушка" с семьей из трех человек будет платить в месяц как минимум на 11 рублей больше, а остальным придется отдать по жировкам на 15-20 рублей больше.

Жировки за оказанные в декабре жилищно-коммунальные услуги, как выяснил Sputnik, будут посчитаны еще по "прошлогодним" тарифам. Счет-извещения с новыми ценами придут к белорусам до 15 февраля.