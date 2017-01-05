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Представители оппозиции подали заявку на проведение 25 марта шествия по случаю Дня Воли
06.01.2017 16:59 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 6 января. Представители четырех оппозиционных организаций 6 января подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта традиционной акции по случаю Дня Воли.
Среди заявителей акции представитель движения "За Свободу" Александр Русевич, оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Денис Садовский, Объединенной гражданской партии Егор Виняцкий и Партии БНФ Дмитрий Касперович.
Организаторы предлагают Мингорисполкому разрешить следующий маршрут проведения акции (с 14.00 до 15.30): сбор на площадке у здания Национальной академии наук, шествие по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Митинг не запланирован.
Предполагаемое количество участников акции 950 человек.
"Раньше были вопросы от участников акции, почему организаторы призывают идти на площадь Бангалор. На этот раз мы решили отклониться от стандартного маршрута и предложили другой вариант — шествие по центру города", — цитирует пресс-служба движения "За Свободу" председателя организации Юрия Губаревича.
По его словам, организаторы рассчитывают, что такой маршрут будет санкционирован властями, так как раньше основанием для отказа был митинг, для проведения которого разрешена только площадка на площади Бангалор.
"Шествием празднование Дня Воли не ограничится, пройдут и другие мероприятия. Сейчас идут переговоры о проведении 25 марта праздничного концерта. Место и состав выступающих будут озвучены накануне мероприятия", — отметил Губаревич.
День Воли ежегодно отмечается белорусской оппозицией, он приурочен к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.
Сергей Королевич, БелаПАН.
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Минск, 6 января. Представители четырех оппозиционных организаций 6 января подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта традиционной акции по случаю Дня...
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