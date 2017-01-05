«Он не хотел идти в школу. Не хотел. Однажды прогулял несколько дней — прятался у друга на квартире. Просто потому, что не хотел идти в школу», — говорит Нина Федоровна Ордаковская, бабушка 15-летнего Влада Зеленого, который 22 декабря покончил с собой. Родственники мальчика уверены, что одной из причин трагедии стала травля в школе.





Влад родился в Минске. Первые пять классов школы он закончил в одном из столичных учреждений образования. После того, как родители мальчика развелись, Влад переехал к бабушке с дедушкой в деревню Лесная, Барановичского района. Населенный пункт находится недалеко от районного центра. В шестой класс мальчик пошел в среднюю школу № 10 Барановичей.

По словам бабушки, отношения с некоторыми одноклассниками у Влада не сложились.

— Он сразу не влился в коллектив. Говорили, мол, «ты минчанин». Хотя мальчик у нас был хороший. (…) Он постоянно после школы приходил то с порванным костюмом, то курткой. Последнее время он у нас плакал и просил, чтобы его перевели в другую школу. Я ему говорила, Владюшка, девятый класс, ну уже сдай экзамены, и либо класс переформируется, либо переведем тебя в другую школу, либо куда-то поступишь. Я его все упрашивала… Душили, душили три года и додушили, — плачет Нина Федоровна.



Фото со страницы Влада Вконтакте

По словам бабушки, Влада дразнили за его стрижку, фамилию, увлечения, внешность, пластинки для выравнивания зубов. Иногда мальчик возвращался домой с синяками, а один раз — с разбитым лбом. Бывало, вещи Влада «теряли» или выбрасывали в унитаз. Чтобы прекратить травлю, парень записался в секцию по боксу. В спорте мальчик показывал хорошие результаты. Стена его комнаты увешана дипломами и медалями за первые, вторые, третьи места на первенствах районного и областного уровня.

Влад делился своими переживаниями с мамой, бабушкой, дедушкой, но просил их не вмешиваться.

— Он никогда у нас не просил помощи. Сколько я говорила, сколько дед говорил: «Владюшка, пойдем, будем разбираться». А он отвечал: «Не надо идти, мне только хуже будет. Я сам разберусь, — объяснила Нина Федоровна.

При этом за пределами школы у Влада было много друзей.

— Он был очень общительным, ходил в церковь (православную. — TUT.BY). Его все любили. Он так дружил с нашим ксендзом. Он его и хоронил, ведь батюшки висельников не отпевают. Горькими слезами плакал ксендз по нему. Ну был бы Влад плохой, не было бы у него столько друзей, — вздыхает бабушка.

По словам родственником у Влада в школе была «средняя» успеваемость, претензий к парню по поведению не было, на учете он не состоял, не курил и не употреблял спиртное.



Фото со страницы Влада Вконтакте

«Я заступился за свою семью»

После двух лет жизни в деревне Влад с мамой переехал в Барановичи. Мама второй раз вышла замуж. С отчимом у мальчика сложились теплые доверительные отношения.

7 декабря между Владом и его одноклассником возник конфликт, после которого у последнего оказался сломан нос. Родителям Влад рассказал, что драки не было.

— Мне Влад сказал: «Бабушка, он (мальчик, с которым у Влада возник конфликт. — TUT.BY) начал нашу семью оскорблять. Постоянно говорил, что у меня неполноценная семья, дразнил фамилией „Зеленый“. Я заступился за свою семью». Но он мне говорил, что нос ему не ломал, а просто толкнул, — рассказала Нина Федоровна.

Мама Влада Татьяна Королева поговорила с родителями пострадавшего мальчика. Взрослые полюбовно разрешили конфликт, и потерпевшая сторона не стала обращаться с заявлением в милицию. Однако, по словам бабушки, в школе некоторые сверстники начали пугать Влада уголовным преследованием.

— Ему сказали, что его посадят. Влад сам в интернете узнал, какая статья ему светит и в какую колонию его отправят, узнал, где она (колония. — TUT.BY) находится и стал на телефоне «Бутырку» слушать потому, что в тюрьме эти песни слушают, — пояснила Нина Федоровна. — Он уже сам себя настроил. Он перестал спать, есть. Вел себя очень нервно. Он вообще мальчиком-живчиком был, а после этого он ходил никакой, — объяснила бабушка.





«В тюрьме зубы не понадобятся»

21 декабря Влад с мамой пришли на совет профилактики школы.

— На совете профилактики Влада спросили, почему он не пришел в школу в пятницу, — рассказала TUT.BY мать Влада. — Он объяснил, что ходил к зубному из-за зубной пластинки. На это ему сказали что-то вроде того, что в тюрьме зубы не понадобятся.

Татьяна также сообщила, что Влада предупредили о том, что за драку, в которой пострадал другой школьник, может грозить уголовная ответственность.

— Ему сказали, что семь человек были свидетелями той драки, — добавила Татьяна.

По словам матери, сын очень переживал после совета профилактики. Татьяна пыталась его успокоить, но мальчик все равно нервничал.



Фото со страницы Влада Вконтакте

22 декабря, когда Влад вернулся домой из школы и зашел в ванную.

— Я слышала, что что-то звенело. Окрикнула, а в ответ тишина. Я сказала, что мне нужна ванная, и он вышел. Потом я ушла на кухню мыть посуду. У меня шумела вода. Он тихонько зашел обратно (в ванную. — TUT.BY), — рассказала мать школьника.

Отчим Влада Петр обратил внимание на запертую дверь в ванной. Он несколько раз окликнул парня и, когда тот не отозвался, вскрыл дверь. Спасти мальчика не удалось.

«Никаких жалоб в процессе работы с ребенком не поступало»

В средней школе № 10, где учился Влад, комментировать ситуацию TUT.BY отказались. После произошедшего на главной странице сайта учебного заведения появилась черная ленточка в знак траура.





— Для нас всех это большая беда. Все, что я могу сказать, — это то, что мы коллективом скорбим. Но никаких комментариев по данному поводу я дать не могу пока ведется расследование, — сообщил TUT.BY заместитель директора СШ№ 10 по воспитательной работе Николай Арнольбик.

Классный руководитель мальчика, Ольга Галкина, также воздержалась от общения:

— Понимаете, что нам очень тяжело сейчас всем.

В отделе образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома TUT.BY сообщили, что с мальчиком в школе проводилась работа, а сообщения его родственников администрация учебного заведения не оставляла без внимания.

— Мама имела полный контакт со школой и классным руководителем. Ребенок, как и все дети в таком возрасте, требовал особого внимания и получал его и со стороны школы, и со стороны мамы. Во всех документах у нас указано, что мама занималась воспитанием ребенка и имела полный контакт со школой. Присутствовала на совете профилактики в тот день, 21 декабря, выступала. Без участия мамы никаких действий со стороны школы не происходило. Был тесный контакт. Никаких жалоб в процессе работы с ребенком не поступало, — пояснили в ведомстве.



Фото со страницы Влада Вконтакте

Знакомые Влада, с которыми удалось пообщаться TUT.BY, характеризуют его, как уравновешенного и общительного парня. Друзья отмечают, что у мальчика были сложные отношения не со всем классом, а лишь с некоторыми учениками. Что касается конфликта со сверстником, то тут версии расходятся. Одни утверждают, что Влад его ударил, другие настаивают, что нет.

— Влад его пихнул совершенно случайно, тот на парту упал или на пол и все. Мама [пострадавшего] мальчика вроде писать заявление не хотела, — рассказала TUT.BY знакомая Влада Ксения.

Как сообщили TUT.BY друзья Влада, он действительно очень переживал из-за этого конфликта и опасался уголовной ответственности.

Доведение до самоубийства

По факту гибели Влада Зеленого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Это не значит, что у следствия есть основания кого-либо подозревать. Дело в том, что с прошлого года принято решение о формировании новых подходов к расследованию суицидов среди несовершеннолетних. Теперь уголовные дела возбуждаются по каждому подобному случаю для более детального изучения обстоятельств, которые привели к трагедии. Напомним, ранее по факту суицида изначально проводилась проверка и лишь по ее результатам возбуждалось уголовное дело, если на то были основания.

— Дело в том, что до возбуждения уголовного дела уголовно-процессуальное законодательство позволяет нам провести из следственных действий только осмотр места происшествия и назначить экспертизу. После возбуждения уголовного дела перечень следственных действий становится гораздо шире и, соответственно, возможности следователей. Они (количество следственных действий. — Прим. TUT.BY) увеличиваются для установления обстоятельств, которые имели место, предшествовали, сопутствовали или следовали за тем или иным происшествием, — объяснял начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

Сейчас следователи УСК по Брестской области для выяснения всех причин и условий, которые привели к гибели подростка, допрашивают родственников, соседей, одноклассников и педагогический состав школы, изучают личные записи и исследуют компьютерные устройства, принадлежащие несовершеннолетнему, рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.

«Ребенку самому сложно справиться с этой травлей»

Татьяна Староселец, психолог, член Белорусской ассоциации психотерапевтов советует родителям, чьи дети стали объектом травли в школе, сразу поставить в известность администрацию учебного заведения:

— Конечно же, нужно идти в школу. В школе есть педагог-психолог, классный руководитель. Есть диагностика, которая называется социометрия. Ее все школьные психологи проводят, и по ней всегда можно выявить отверженных детей, которых не принимают в коллективе. В таких ситуациях должна быть налажена совместная работа классного руководителя, психолога и родителей. Ребенку самому сложно справиться с этой травлей. Возникают также сложности с тем, чтобы отправить некоторых детей к психологу. Ведь распространен стереотип: если я иду к психологу, значит я ненормальный. Важно объяснять детям, что это нормально, что к психологу обращаются здоровые люди, которые просто не могут справиться со сложившейся ситуацией. <…> Школьный психолог поможет в этой ситуации. Он проводит диагностику, различные тесты, смотрит, что с ребенком, а затем дает рекомендации родителям, классному руководителю, как с этим ребенком взаимодействовать в зависимости от того, какой у него тип характера. Если ребенок — интроверт, то с ним нужно быть очень аккуратным. Иногда люди неумело себя с ведут с такими детьми, пытаются проникнуть во внутренний мир, а это, может быть, не пойдет ему на благо. Такие дети, если захотят, сами открываются. Классный руководитель должен помогать им адаптироваться в классном коллективе. Это, конечно, очень сложная работа, а наши учителя сейчас и так очень загружены, но это необходимо делать.

Как отметила специалист, перевод ребенка в другое учебное заведение не всегда помогает положить конец возникшей проблеме.

— Иногда бывает, что таким методом решаются вопросы, а иногда бывает дело в самом ребенке. Бывает, что ребенок себя таким образом ведет, что в какой бы коллектив он ни попал, он становится отверженным, — резюмировала Татьяна Староселец.

В стране действуют телефоны доверия для попавших в сложную ситуацию детей. Республиканская телефонная горячая линия по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию — 8 801 100 16 11 (круглосуточно, бесплатно) Телефон доверия для детей и подростков — 8 017 246 03 03 (круглосуточно, бесплатно) Телефоны доверия в Брестской области — 8 0162 40 62 26, 8 0162 20 15 55 (круглосуточно) Телефон доверия в Барановичах — 8 0163 41 60 80 (с 9.00 до 17.00)