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"Он не хотел ходить в школу". Родители требуют найти виновных в гибели подростка в Барановичах
06.01.2017 17:20 — Новости Общества | Tut.by
«Он не хотел идти в школу. Не хотел. Однажды прогулял несколько дней — прятался у друга на квартире. Просто потому, что не хотел идти в школу», — говорит Нина Федоровна Ордаковская, бабушка 15-летнего Влада Зеленого, который 22 декабря покончил с собой. Родственники мальчика уверены, что одной из причин трагедии стала травля в школе.
Влад родился в Минске. Первые пять классов школы он закончил в одном из столичных учреждений образования. После того, как родители мальчика развелись, Влад переехал к бабушке с дедушкой в деревню Лесная, Барановичского района. Населенный пункт находится недалеко от районного центра. В шестой класс мальчик пошел в среднюю школу № 10 Барановичей.
По словам бабушки, отношения с некоторыми одноклассниками у Влада не сложились.
— Он сразу не влился в коллектив. Говорили, мол, «ты минчанин». Хотя мальчик у нас был хороший. (…) Он постоянно после школы приходил то с порванным костюмом, то курткой. Последнее время он у нас плакал и просил, чтобы его перевели в другую школу. Я ему говорила, Владюшка, девятый класс, ну уже сдай экзамены, и либо класс переформируется, либо переведем тебя в другую школу, либо куда-то поступишь. Я его все упрашивала… Душили, душили три года и додушили, — плачет Нина Федоровна.
По словам бабушки, Влада дразнили за его стрижку, фамилию, увлечения, внешность, пластинки для выравнивания зубов. Иногда мальчик возвращался домой с синяками, а один раз — с разбитым лбом. Бывало, вещи Влада «теряли» или выбрасывали в унитаз. Чтобы прекратить травлю, парень записался в секцию по боксу. В спорте мальчик показывал хорошие результаты. Стена его комнаты увешана дипломами и медалями за первые, вторые, третьи места на первенствах районного и областного уровня.
Влад делился своими переживаниями с мамой, бабушкой, дедушкой, но просил их не вмешиваться.
— Он никогда у нас не просил помощи. Сколько я говорила, сколько дед говорил: «Владюшка, пойдем, будем разбираться». А он отвечал: «Не надо идти, мне только хуже будет. Я сам разберусь, — объяснила Нина Федоровна.
При этом за пределами школы у Влада было много друзей.
— Он был очень общительным, ходил в церковь (православную. — TUT.BY). Его все любили. Он так дружил с нашим ксендзом. Он его и хоронил, ведь батюшки висельников не отпевают. Горькими слезами плакал ксендз по нему. Ну был бы Влад плохой, не было бы у него столько друзей, — вздыхает бабушка.
По словам родственником у Влада в школе была «средняя» успеваемость, претензий к парню по поведению не было, на учете он не состоял, не курил и не употреблял спиртное.
«Я заступился за свою семью»
После двух лет жизни в деревне Влад с мамой переехал в Барановичи. Мама второй раз вышла замуж. С отчимом у мальчика сложились теплые доверительные отношения.
7 декабря между Владом и его одноклассником возник конфликт, после которого у последнего оказался сломан нос. Родителям Влад рассказал, что драки не было.
— Мне Влад сказал: «Бабушка, он (мальчик, с которым у Влада возник конфликт. — TUT.BY) начал нашу семью оскорблять. Постоянно говорил, что у меня неполноценная семья, дразнил фамилией „Зеленый“. Я заступился за свою семью». Но он мне говорил, что нос ему не ломал, а просто толкнул, — рассказала Нина Федоровна.
Мама Влада Татьяна Королева поговорила с родителями пострадавшего мальчика. Взрослые полюбовно разрешили конфликт, и потерпевшая сторона не стала обращаться с заявлением в милицию. Однако, по словам бабушки, в школе некоторые сверстники начали пугать Влада уголовным преследованием.
— Ему сказали, что его посадят. Влад сам в интернете узнал, какая статья ему светит и в какую колонию его отправят, узнал, где она (колония. — TUT.BY) находится и стал на телефоне «Бутырку» слушать потому, что в тюрьме эти песни слушают, — пояснила Нина Федоровна. — Он уже сам себя настроил. Он перестал спать, есть. Вел себя очень нервно. Он вообще мальчиком-живчиком был, а после этого он ходил никакой, — объяснила бабушка.
«В тюрьме зубы не понадобятся»
21 декабря Влад с мамой пришли на совет профилактики школы.
— На совете профилактики Влада спросили, почему он не пришел в школу в пятницу, — рассказала TUT.BY мать Влада. — Он объяснил, что ходил к зубному из-за зубной пластинки. На это ему сказали что-то вроде того, что в тюрьме зубы не понадобятся.
Татьяна также сообщила, что Влада предупредили о том, что за драку, в которой пострадал другой школьник, может грозить уголовная ответственность.
— Ему сказали, что семь человек были свидетелями той драки, — добавила Татьяна.
По словам матери, сын очень переживал после совета профилактики. Татьяна пыталась его успокоить, но мальчик все равно нервничал.
22 декабря, когда Влад вернулся домой из школы и зашел в ванную.
— Я слышала, что что-то звенело. Окрикнула, а в ответ тишина. Я сказала, что мне нужна ванная, и он вышел. Потом я ушла на кухню мыть посуду. У меня шумела вода. Он тихонько зашел обратно (в ванную. — TUT.BY), — рассказала мать школьника.
Отчим Влада Петр обратил внимание на запертую дверь в ванной. Он несколько раз окликнул парня и, когда тот не отозвался, вскрыл дверь. Спасти мальчика не удалось.
«Никаких жалоб в процессе работы с ребенком не поступало»
В средней школе № 10, где учился Влад, комментировать ситуацию TUT.BY отказались. После произошедшего на главной странице сайта учебного заведения появилась черная ленточка в знак траура.
— Для нас всех это большая беда. Все, что я могу сказать, — это то, что мы коллективом скорбим. Но никаких комментариев по данному поводу я дать не могу пока ведется расследование, — сообщил TUT.BY заместитель директора СШ№ 10 по воспитательной работе Николай Арнольбик.
Классный руководитель мальчика, Ольга Галкина, также воздержалась от общения:
— Понимаете, что нам очень тяжело сейчас всем.
В отделе образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома TUT.BY сообщили, что с мальчиком в школе проводилась работа, а сообщения его родственников администрация учебного заведения не оставляла без внимания.
— Мама имела полный контакт со школой и классным руководителем. Ребенок, как и все дети в таком возрасте, требовал особого внимания и получал его и со стороны школы, и со стороны мамы. Во всех документах у нас указано, что мама занималась воспитанием ребенка и имела полный контакт со школой. Присутствовала на совете профилактики в тот день, 21 декабря, выступала. Без участия мамы никаких действий со стороны школы не происходило. Был тесный контакт. Никаких жалоб в процессе работы с ребенком не поступало, — пояснили в ведомстве.
Знакомые Влада, с которыми удалось пообщаться TUT.BY, характеризуют его, как уравновешенного и общительного парня. Друзья отмечают, что у мальчика были сложные отношения не со всем классом, а лишь с некоторыми учениками. Что касается конфликта со сверстником, то тут версии расходятся. Одни утверждают, что Влад его ударил, другие настаивают, что нет.
— Влад его пихнул совершенно случайно, тот на парту упал или на пол и все. Мама [пострадавшего] мальчика вроде писать заявление не хотела, — рассказала TUT.BY знакомая Влада Ксения.
Как сообщили TUT.BY друзья Влада, он действительно очень переживал из-за этого конфликта и опасался уголовной ответственности.
Доведение до самоубийства
По факту гибели Влада Зеленого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Это не значит, что у следствия есть основания кого-либо подозревать. Дело в том, что с прошлого года принято решение о формировании новых подходов к расследованию суицидов среди несовершеннолетних. Теперь уголовные дела возбуждаются по каждому подобному случаю для более детального изучения обстоятельств, которые привели к трагедии. Напомним, ранее по факту суицида изначально проводилась проверка и лишь по ее результатам возбуждалось уголовное дело, если на то были основания.
— Дело в том, что до возбуждения уголовного дела уголовно-процессуальное законодательство позволяет нам провести из следственных действий только осмотр места происшествия и назначить экспертизу. После возбуждения уголовного дела перечень следственных действий становится гораздо шире и, соответственно, возможности следователей. Они (количество следственных действий. — Прим. TUT.BY) увеличиваются для установления обстоятельств, которые имели место, предшествовали, сопутствовали или следовали за тем или иным происшествием, — объяснял начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.
Сейчас следователи УСК по Брестской области для выяснения всех причин и условий, которые привели к гибели подростка, допрашивают родственников, соседей, одноклассников и педагогический состав школы, изучают личные записи и исследуют компьютерные устройства, принадлежащие несовершеннолетнему, рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
«Ребенку самому сложно справиться с этой травлей»
Татьяна Староселец, психолог, член Белорусской ассоциации психотерапевтов советует родителям, чьи дети стали объектом травли в школе, сразу поставить в известность администрацию учебного заведения:
— Конечно же, нужно идти в школу. В школе есть педагог-психолог, классный руководитель. Есть диагностика, которая называется социометрия. Ее все школьные психологи проводят, и по ней всегда можно выявить отверженных детей, которых не принимают в коллективе. В таких ситуациях должна быть налажена совместная работа классного руководителя, психолога и родителей. Ребенку самому сложно справиться с этой травлей. Возникают также сложности с тем, чтобы отправить некоторых детей к психологу. Ведь распространен стереотип: если я иду к психологу, значит я ненормальный. Важно объяснять детям, что это нормально, что к психологу обращаются здоровые люди, которые просто не могут справиться со сложившейся ситуацией. <…> Школьный психолог поможет в этой ситуации. Он проводит диагностику, различные тесты, смотрит, что с ребенком, а затем дает рекомендации родителям, классному руководителю, как с этим ребенком взаимодействовать в зависимости от того, какой у него тип характера. Если ребенок — интроверт, то с ним нужно быть очень аккуратным. Иногда люди неумело себя с ведут с такими детьми, пытаются проникнуть во внутренний мир, а это, может быть, не пойдет ему на благо. Такие дети, если захотят, сами открываются. Классный руководитель должен помогать им адаптироваться в классном коллективе. Это, конечно, очень сложная работа, а наши учителя сейчас и так очень загружены, но это необходимо делать.
Как отметила специалист, перевод ребенка в другое учебное заведение не всегда помогает положить конец возникшей проблеме.
— Иногда бывает, что таким методом решаются вопросы, а иногда бывает дело в самом ребенке. Бывает, что ребенок себя таким образом ведет, что в какой бы коллектив он ни попал, он становится отверженным, — резюмировала Татьяна Староселец.
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Родственники мальчика уверены, что одной из причин самоубийства Влада стала травля в школе.
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