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Витебские таможенники задержали более 5,5 тонны филе лосося
06.01.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Товар следовал из Норвегии через автомобильный пункт пропуска «Урбаны», сообщили TUT.BY в пресс-группе Витебской таможни.
Водитель предоставил документы, в соответствии с которыми в грузовом отсеке автомобиля находилась 21 тонна обрези лосося. Однако таможенники выявили, что часть товара относится к филе и другим видам мяса этой рыбы.
«Указав в документах другое наименование товара, субъект хозяйствования попытался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме», — пояснили в пресс-группе.
Более 5,5 тонны филе лосося изъяли. Предварительная стоимость товара составляет более 40 тысяч рублей. Начат административный процесс по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному оформлению.
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Товар следовал из Норвегии через автомобильный пункт пропуска "Урбаны".
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