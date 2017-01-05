﻿ Витебские таможенники задержали более 5,5 тонны филе лосося. 21.by
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Витебские таможенники задержали более 5,5 тонны филе лосося

06.01.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Товар следовал из Норвегии через автомобильный пункт пропуска «Урбаны», сообщили TUT.BY в пресс-группе Витебской таможни.


Фото: пресс-группа Витебской таможни

Водитель предоставил документы, в соответствии с которыми в грузовом отсеке автомобиля находилась 21 тонна обрези лосося. Однако таможенники выявили, что часть товара относится к филе и другим видам мяса этой рыбы.

«Указав в документах другое наименование товара, субъект хозяйствования попытался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме», — пояснили в пресс-группе.

Более 5,5 тонны филе лосося изъяли. Предварительная стоимость товара составляет более 40 тысяч рублей. Начат административный процесс по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному оформлению.

 
 
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Товар следовал из Норвегии через автомобильный пункт пропуска "Урбаны".

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