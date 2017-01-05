Товар следовал из Норвегии через автомобильный пункт пропуска «Урбаны», сообщили TUT.BY в пресс-группе Витебской таможни.



Фото: пресс-группа Витебской таможни

Водитель предоставил документы, в соответствии с которыми в грузовом отсеке автомобиля находилась 21 тонна обрези лосося. Однако таможенники выявили, что часть товара относится к филе и другим видам мяса этой рыбы.

«Указав в документах другое наименование товара, субъект хозяйствования попытался уклониться от уплаты таможенных платежей в полном объеме», — пояснили в пресс-группе.

Более 5,5 тонны филе лосося изъяли. Предварительная стоимость товара составляет более 40 тысяч рублей. Начат административный процесс по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному оформлению.