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Поисковый отряд "Ангел" на период морозов будет принимать сообщения о проблемах на дорогах
06.01.2017 17:29 — Новости Общества | Tut.by
В связи с резким похолоданием волонтеры отряда «Ангел» будут собирать на своей странице в соцсетях сообщения от пользователей, которым нужна помощь на дорогах. А также сообщения от тех, кто готов помочь.
Все те, кто попал в сложную ситуацию на дорогах, могут писать
«Не забываем указывать контакты для связи и ваше местонахождение. В нашем сообществе будет опубликована информация, полезная для вас, — рассказали в ПСО «Ангел». — В группе около 70 тысяч подписчиков, быть может, кто-то совсем рядом и может оказать помощь».
Волонтеры просят граждан быть осторожными и беречь себя, а также временно отказаться от пользования автомобилем без крайней надобности.
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В группе отряда в соцсетях около 70 тысяч подписчиков, поэтому всегда может найтись желающий помочь.
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