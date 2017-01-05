В связи с резким похолоданием волонтеры отряда «Ангел» будут собирать на своей странице в соцсетях сообщения от пользователей, которым нужна помощь на дорогах. А также сообщения от тех, кто готов помочь.

Все те, кто попал в сложную ситуацию на дорогах, могут писать в сообщения сообщества в сети «Вконтакте», там же примут сообщения от желающих помочь.

«Не забываем указывать контакты для связи и ваше местонахождение. В нашем сообществе будет опубликована информация, полезная для вас, — рассказали в ПСО «Ангел». — В группе около 70 тысяч подписчиков, быть может, кто-то совсем рядом и может оказать помощь».

Волонтеры просят граждан быть осторожными и беречь себя, а также временно отказаться от пользования автомобилем без крайней надобности.