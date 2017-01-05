﻿ Школьникам Могилева из-за мороза могут продлить каникулы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Школьникам Могилева из-за мороза могут продлить каникулы

06.01.2017 17:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Зимние каникулы в школах Могилева могут быть продлены, если сохранятся морозы, сообщила начальник управления образования, спорта и туризма Могилевского городского исполнительного комитета Ирина Новикова.

Школьникам Могилева из-за мороза могут продлить каникулыГомеле" title="Инспектор ГАИ в Гомеле" class="">
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Фотофакт: инспекторов ГАИ в Гомеле переобули в валенки из-за мороза

Сильные морозы пришли в республику в четверг 5 января, синоптики обещают, что на предстоящих выходных местами температура воздуха ночью опустится до –32°С. При этом ранее в Гидромете заявили, что ослабление морозов ожидается уже на следующей неделе. Школьные каникулы в стране завершаются 9 января.

"Если температура в этот (9 января – Sputnik) или ближайшие дни опуститься ниже 25 градусов, после согласования с органами власти будет приниматься решение о прекращении занятий", – цитирует ресурс MogilevNews

При этом, по ее словам, сейчас школьники Могилева продолжают посещать учебные заведения – проводятся утренники, культпоходы, работают кружки. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас школьники Могилева продолжают посещать учебные заведения – проводятся утренники, культпоходы, работают кружки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебские таможенники задержали более 5,5 тонны филе лосося
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика