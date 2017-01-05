МИНСК, 6 янв – Sputnik. Зимние каникулы в школах Могилева могут быть продлены, если сохранятся морозы, сообщила начальник управления образования, спорта и туризма Могилевского городского исполнительного комитета Ирина Новикова.

Гомеле" title="Инспектор ГАИ в Гомеле" class="">

Гомеле" title="Инспектор ГАИ в Гомеле" class=""> © Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома Фотофакт: инспекторов ГАИ в Гомеле переобули в валенки из-за мороза

Сильные морозы пришли в республику в четверг 5 января, синоптики обещают, что на предстоящих выходных местами температура воздуха ночью опустится до –32°С. При этом ранее в Гидромете заявили, что ослабление морозов ожидается уже на следующей неделе. Школьные каникулы в стране завершаются 9 января.

"Если температура в этот (9 января – Sputnik) или ближайшие дни опуститься ниже 25 градусов, после согласования с органами власти будет приниматься решение о прекращении занятий", – цитирует ресурс MogilevNews .

При этом, по ее словам, сейчас школьники Могилева продолжают посещать учебные заведения – проводятся утренники, культпоходы, работают кружки.