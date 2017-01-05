﻿ ПСО "Ангел" обещает на выходных помочь всем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ПСО "Ангел" обещает на выходных помочь всем

06.01.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 дек – Sputnik. Поисково-спасательный отряд "Ангел" перевел работу своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" в открытый режим для помощи гражданам, попавшим в сложные ситуации из-за погоды, сообщили Sputnik в пятницу в отряде.

ПСО "Ангел" обещает на выходных помочь всем
© Sputnik / Виктор Толочко
МЧС и Красный крест о том, как мы переживем морозы и снегопады

Морозы пришли в Беларусь 5 января, синоптики прогнозируют, что на выходных 7-8 января местами температура воздуха ночью опустится до –32°С. 

"Сообщество ПСО "Ангел" переходит в открытый режим — "Внимание! Взаимопомощь на дорогах", — сообщили в отряде.

Там также отметили, что если кто-либо попал на дороге в сложную ситуацию или ему нужна помощь, можно оставить сообщение на странице ПСО, указав свои контакты для связи и местонахождение. 

"В группе около 70 тысяч подписчиков, быть может кто-то совсем рядом и может оказать помощь", – сказали в ПСО.

Ранее МЧС и Красный Крест пообещали помогать белорусам при возникновении проблемных ситуаций на дорогах из-за сильных морозов. На предстоящих выходных на дорогах также будут работать усиленные патрули ДПС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если кто-либо попал на дороге в сложную ситуацию или ему нужна помощь, можно оставить сообщение на странице ПСО, указав свои контакты для связи и местонахождение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Школьникам Могилева из-за мороза могут продлить каникулы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика