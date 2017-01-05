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ПСО "Ангел" обещает на выходных помочь всем
06.01.2017 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 дек – Sputnik. Поисково-спасательный отряд "Ангел" перевел работу своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" в открытый режим для помощи гражданам, попавшим в сложные ситуации из-за погоды, сообщили Sputnik в пятницу в отряде.
© Sputnik / Виктор Толочко
Морозы пришли в Беларусь 5 января, синоптики прогнозируют, что на выходных 7-8 января местами температура воздуха ночью опустится до –32°С.
"Сообщество ПСО "Ангел" переходит в открытый режим — "Внимание! Взаимопомощь на дорогах", — сообщили в отряде.
Там также отметили, что если кто-либо попал на дороге в сложную ситуацию или ему нужна помощь, можно оставить сообщение на
"В группе около 70 тысяч подписчиков, быть может кто-то совсем рядом и может оказать помощь", – сказали в ПСО.
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Если кто-либо попал на дороге в сложную ситуацию или ему нужна помощь, можно оставить сообщение на странице ПСО, указав свои контакты для связи и местонахождение.
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