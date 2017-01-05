МИНСК, 6 дек – Sputnik. Поисково-спасательный отряд "Ангел" перевел работу своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" в открытый режим для помощи гражданам, попавшим в сложные ситуации из-за погоды, сообщили Sputnik в пятницу в отряде.



© Sputnik / Виктор Толочко МЧС и Красный крест о том, как мы переживем морозы и снегопады

Морозы пришли в Беларусь 5 января, синоптики прогнозируют, что на выходных 7-8 января местами температура воздуха ночью опустится до –32°С.

"Сообщество ПСО "Ангел" переходит в открытый режим — "Внимание! Взаимопомощь на дорогах", — сообщили в отряде.

Там также отметили, что если кто-либо попал на дороге в сложную ситуацию или ему нужна помощь, можно оставить сообщение на странице ПСО, указав свои контакты для связи и местонахождение.

"В группе около 70 тысяч подписчиков, быть может кто-то совсем рядом и может оказать помощь", – сказали в ПСО.

Ранее МЧС и Красный Крест пообещали помогать белорусам при возникновении проблемных ситуаций на дорогах из-за сильных морозов. На предстоящих выходных на дорогах также будут работать усиленные патрули ДПС.