Первые дни 2017 года не радуют белорусов погодой: сильный снег, порывистый ветер, а к концу недели и усиление морозов. TUT.BY прогулялся по улицам Минска в -20 и узнал, как греются люди, которым приходится проводить на холоде по несколько часов.





Комаровка: «Холадна, дзетачка, а што рабіць?»

Первым делом отправляемся на Комаровку. На сезонном рынке прилавки пустуют, но несколько палаток все-таки работают. Бабушка Люда продает здесь домашние яйца и огурцы.

— Я толькі што сюды прыйшла і ўжо замерзла! — признается женщина.

Рассказывает, что обычно не торгует, а сегодня вышла, потому что «грошаў не хапае і месцы ёсць».

— Холадна, дзетачка, холадна… а што рабіць? Каб я пакупала яшчэ што, каб сагрэцца… Надзела ўсё самае цёплае… А так няма грошаў, вось я і выйшла.

Вскоре к бабушке подходят покупатели, и она с радостью продает два десятка яиц.

— Калі так добра будзе і далей, то я праз гадзіну паеду дадому!





Неподалеку двое резвых мужчин торгуют семечками и, кажется, совсем не мерзнут.

— Да какой тут холод? Чем больше одежды наденешь, тем холоднее! — говорит сквозь смех один из них и насыпает семечки в пакет для очередного покупателя.

— Нам тут нормально, потому что мы знаем, как согреться, — подключается к разговору второй торговец. — Хотите, мы и вас согреем?

Интересуемся, как же греются мужчины.

— Триста грамм — и никакого холода, — весело отвечают продавцы.





Площадь Якуба Коласа: «Как-то работаем, а что делать»

В переходе метро на площади Якуба Коласа сегодня не так много торговцев, как обычно. В основном тут остались продавцы теплых носков, игрушек и лотерейных билетов. Татьяна продает носки на холоде три часа и признается, что скоро поедет домой.

— Я так замерзла, что натянула уже три пары теплых носков, которые продаю. Нога еле в сапог влазит теперь! Надела сегодня три свитера, самые теплые колготки, штаны. В общем, все, что дома нашла из теплых вещей.

Девушка рассказывает, что больше всего мерзнет верхняя часть ног и пальцы.

— Когда ехала на работу, думала, что отморожу себе руки. Здесь если ветра нет, то терпимо, но когда дует, то не знаешь, куда себя деть. Но стоять на одном месте в такой мороз холодно в любом случае!





Женщина лет 50-ти продает лотерейные билеты в этом же переходе. Говорит, что так холодно не было давно.

— Достала из шкафа мамину шаль, закрутила поверх шапки и капюшона — так не холодно в голову. Надела несколько пар носков, но пальцы мерзнут все равно. Знаете, муж предлагал выпить немного, чтобы холодно не было, но я отказалась. Может и зря!

В газетных ларьках дела обстоят лучше, хотя продавцы на холод все равно жалуются. Людмила (имя изменено. — TUT.BY) работает в одном из киосков «Белсоюзпечать». Рассказывает, что носит с собой по два термоса с горячим чаем.

— Намного холоднее, чем прошлой зимой… Как-то работаем, а что делать. Я вот чай пью, одеваюсь тепло. Но когда сидишь на одном месте, это не очень спасает.

Женщина признается, что хотела даже принести на работу обогреватель, но «руки не дошли».

— Если еще похолодает, то обязательно привезу!





65-летняя Светлана продает возле остановки на Веры Хоружей сушеные яблоки, грибы и бобовые. Сегодня на работу она вышла в теплой шубе и валенках.

— Мне так тепло пока что, но через пару часов замерзну. Морозов таких давно не было. Я раньше руки жиром мазала, они потом мерзнут меньше. Сегодня за чаем ходила — и подвигалась, и горячего выпила!