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Свято-Ксениевский монастырь: тихо и идет подготовка к Рождеству
06.01.2017 19:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Свято-Ксениевский женский монастырь, где в произошло убийство настоятельницы Василиссы, несмотря на трагедию готовится к Рождеству. Корреспонденты Sputnik побывали в монастыре, чтобы попробовать пообщаться с монахинями и увидеть, как живет осиротевшая обитель.
Свято-Ксениевский монастырь располагается поодаль от деревни Барань в живописном месте, которое зимним морозным днем кажется еще красивее. О том, что в этом месте недавно произошла трагедия, сразу сложно догадаться.
На территории монастыря тихо работают мужчины, раскапывая замерзшую землю, спешат по своим делам монахини.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Рабочие в трудятся в монастыре перед праздником
Следственная группа к моменту приезда корреспондентов Sputnik уже уехала. Давать комментарии по поводу произошедшего в монастыре отказываются, сетуют на сильную занятость: нужно готовиться к Рождеству, заниматься приготовлением еды на праздничный стол.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Монахини в монастыре немногословны и всегда спешат по делам
Погибшую 67-летнюю настоятельницу
Трагедия в Свято-Ксениевском монастыре произошла в ночь на пятницу 6 января: игуменья была убита. По подозрению в совершении преступления
© Sputnik / Марина Серебрякова
Монастырь находится в живописнейших местах Борисовского района
По факту убийства настоятельницы Следственным комитетом Беларуси было возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой женщины назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
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Давать комментарии по поводу произошедшего в монастыре отказываются, сетуют на сильную занятость.
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