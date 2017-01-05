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Свято-Ксениевский монастырь: тихо и идет подготовка к Рождеству

06.01.2017 19:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Свято-Ксениевский женский монастырь, где в произошло убийство настоятельницы Василиссы, несмотря на трагедию готовится к Рождеству. Корреспонденты Sputnik побывали в монастыре, чтобы попробовать пообщаться с монахинями и увидеть, как живет осиротевшая обитель.

Свято-Ксениевский монастырь: тихо и идет подготовка к Рождеству
© Фото: официальный портал Белорусской православной церкви
Настоятельницу монастыря матушку Василиcсу похоронят 8 января

Свято-Ксениевский монастырь располагается поодаль от деревни Барань в живописном месте, которое зимним морозным днем кажется еще красивее. О том, что в этом месте недавно произошла трагедия, сразу сложно догадаться.

На территории монастыря тихо работают мужчины, раскапывая замерзшую землю, спешат по своим делам монахини.

Свято-Ксениевский монастырь: тихо и идет подготовка к Рождеству
© Sputnik / Марина Серебрякова
Рабочие в трудятся в монастыре перед праздником

Следственная группа к моменту приезда корреспондентов Sputnik уже уехала. Давать комментарии по поводу произошедшего в монастыре отказываются, сетуют на сильную занятость: нужно готовиться к Рождеству, заниматься приготовлением еды на праздничный стол.

Свято-Ксениевский монастырь: тихо и идет подготовка к Рождеству
© Sputnik / Марина Серебрякова
Монахини в монастыре немногословны и всегда спешат по делам

Погибшую 67-летнюю настоятельницу похоронят 8 января на территории монастыря, прощание с игуменьей Василиссой назначено на воскресенье.

Трагедия в Свято-Ксениевском монастыре произошла в ночь на пятницу 6 января: игуменья была убита. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнюю женщину – гражданку Беларуси (уроженку Казахстана), которую монахини приютили в связи со сложными обстоятельствами в ее жизни.

Свято-Ксениевский монастырь: тихо и идет подготовка к Рождеству
© Sputnik / Марина Серебрякова
Монастырь находится в живописнейших местах Борисовского района

По факту убийства настоятельницы Следственным комитетом Беларуси было возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой женщины назначили психолого-психиатрическую экспертизу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Давать комментарии по поводу произошедшего в монастыре отказываются, сетуют на сильную занятость.

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