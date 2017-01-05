МИНСК, 6 янв – Sputnik. Свято-Ксениевский женский монастырь, где в произошло убийство настоятельницы Василиссы, несмотря на трагедию готовится к Рождеству. Корреспонденты Sputnik побывали в монастыре, чтобы попробовать пообщаться с монахинями и увидеть, как живет осиротевшая обитель.

Свято-Ксениевский монастырь располагается поодаль от деревни Барань в живописном месте, которое зимним морозным днем кажется еще красивее. О том, что в этом месте недавно произошла трагедия, сразу сложно догадаться.

На территории монастыря тихо работают мужчины, раскапывая замерзшую землю, спешат по своим делам монахини.



© Sputnik / Марина Серебрякова Рабочие в трудятся в монастыре перед праздником

Следственная группа к моменту приезда корреспондентов Sputnik уже уехала. Давать комментарии по поводу произошедшего в монастыре отказываются, сетуют на сильную занятость: нужно готовиться к Рождеству, заниматься приготовлением еды на праздничный стол.



© Sputnik / Марина Серебрякова Монахини в монастыре немногословны и всегда спешат по делам

Погибшую 67-летнюю настоятельницу похоронят 8 января на территории монастыря, прощание с игуменьей Василиссой назначено на воскресенье.

Трагедия в Свято-Ксениевском монастыре произошла в ночь на пятницу 6 января: игуменья была убита. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнюю женщину – гражданку Беларуси (уроженку Казахстана), которую монахини приютили в связи со сложными обстоятельствами в ее жизни.



© Sputnik / Марина Серебрякова Монастырь находится в живописнейших местах Борисовского района

По факту убийства настоятельницы Следственным комитетом Беларуси было возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемой женщины назначили психолого-психиатрическую экспертизу.