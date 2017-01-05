МИНСК, 6 янв – Sputnik. Сотрудники Белорусского общества Красного Креста установили пункт обогрева на площади Свободы в Минске, сообщило организация в своем официальном аккаунте в Twitter.

Сильные морозы пришли в Беларусь в четверг 5 января, в ночь с 6 на 7 января по республике при прояснениях ожидается понижение температуры до –27°С.

"Минск, площадь около Кафедрального собора. Ко всенощной готовы", – отчитался БКК.

Минск, площадь около кафедрального собора. К всеночной готовы pic.twitter.com/aJCRJdtAb9 — Emergency_RedCrossBY (@by_emergency_RC) 6 января 2017 г.

В Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа в Минске 6 января пройдет всенощная служба, возглавит которую предстоятель БПЦ митрополит Павел. Начнется литургия в полночь и будет длиться до утра.