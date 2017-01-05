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Красный Крест установил у Свято-Духова собора пункт обогрева

06.01.2017 19:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв – Sputnik. Сотрудники Белорусского общества Красного Креста установили пункт обогрева на площади Свободы в Минске, сообщило организация в своем официальном аккаунте в Twitter.

Сильные морозы пришли в Беларусь в четверг 5 января, в ночь с 6 на 7 января по республике при прояснениях ожидается понижение температуры до –27°С.

"Минск, площадь около Кафедрального собора. Ко всенощной готовы", – отчитался БКК.

В Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа в Минске 6 января пройдет всенощная служба, возглавит которую предстоятель БПЦ митрополит Павел. Начнется литургия в полночь и будет длиться до утра.

 
Теги: Минск
 
 
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В Кафедральном соборе Сошествия Святого Духа в Минске 6 января пройдет всенощная служба, возглавит которую предстоятель БПЦ митрополит Павел.

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