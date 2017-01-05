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Еноты учат белорусов сортировать мусор
06.01.2017 20:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси набирает популярность новая социальная реклама, на которой
Социальный ролик появился вместе с программой раздельного сбора мусора. Она стартовала в этом году по инициативе коммунальщиков.
Такая креативная реклама вызвала восторг у пользователей сети. Животных-барабанщиков посчитали чрезвычайно милыми учителями, несмотря на то, что еноты не обитают на просторах Беларуси
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