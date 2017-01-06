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Православные верующие отмечают Рождество Христово

06.01.2017 23:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Православные верующие в Беларуси отмечают Рождество. Праздничные богослужения этой ночью пройдут во всех храмах страны.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужит Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.


В рождественском послании митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, сказано, что 2016 год был непростым, но вместе с тем принес «немало духовной радости» и отмечен «многими важными событиями в жизни церкви».

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 


Празднуется Рождество 11 дней, до Крещения 19 января. Этот период называют Святками или, в белорусской версии, Колядами.

Согласно данным, предоставленным аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь, 58,9% населения считают себя верующими. Из них 82,5% принадлежат к Русской православной церкви (Белорусский экзархат).

Белорусский экзархат Русской православной церкви сегодня представлен примерно полутора тысячами приходов в 15 епархиях. В стране действуют свыше 1,1 тысячи православных храмов.












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Теги: Минск
 
 
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Праздничные богослужения этой ночью пройдут во всех храмах страны.

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