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Православные верующие отмечают Рождество Христово
06.01.2017 23:31 — Новости Общества | Tut.by
Православные верующие в Беларуси отмечают Рождество. Праздничные богослужения этой ночью пройдут во всех храмах страны.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужит Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.
В рождественском послании митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси,
Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.
Празднуется Рождество 11 дней, до Крещения 19 января. Этот период называют Святками или, в белорусской версии, Колядами.
Согласно данным, предоставленным аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь, 58,9% населения считают себя верующими. Из них 82,5% принадлежат к Русской православной церкви (Белорусский экзархат).
Белорусский экзархат Русской православной церкви сегодня представлен примерно полутора тысячами приходов в 15 епархиях. В стране действуют свыше 1,1 тысячи православных храмов.
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Праздничные богослужения этой ночью пройдут во всех храмах страны.
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