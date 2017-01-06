Православные верующие в Беларуси отмечают Рождество. Праздничные богослужения этой ночью пройдут во всех храмах страны.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси отслужит Божественную литургию, которая начнется в соборе в полночь в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.





В рождественском послании митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, сказано , что 2016 год был непростым, но вместе с тем принес «немало духовной радости» и отмечен «многими важными событиями в жизни церкви».

Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.





Празднуется Рождество 11 дней, до Крещения 19 января. Этот период называют Святками или, в белорусской версии, Колядами.

Согласно данным, предоставленным аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь, 58,9% населения считают себя верующими. Из них 82,5% принадлежат к Русской православной церкви (Белорусский экзархат).

Белорусский экзархат Русской православной церкви сегодня представлен примерно полутора тысячами приходов в 15 епархиях. В стране действуют свыше 1,1 тысячи православных храмов.













































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