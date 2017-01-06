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Таможенники изъяли более 40 таблеток, содержащих опасное психотропное вещество

06.01.2017 21:50 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 6 января. Сотрудники оперативной таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, сообщила 6 января пресс-служба Государственного таможенного комитета.

При досмотре автомобиля Peugeot, в котором из Польши через пункт таможенного оформления "Варшавский мост" следовали граждане Беларуси, было обнаружено "значительное количество различных медицинских препаратов". Установлено, что 42 таблетки Zolpidem Mylan 10 mg содержат в своем составе химическое вещество zolpidem, которое в соответствии с решением коллегии ЕЭК № 134 является ограниченным для свободного перемещения через таможенную границу.

Кроме того, согласно Республиканскому перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, zolpidem является опасным психотропным веществом.

Таблетки изъяты. Ведутся проверочные мероприятия в рамках Уголовно-процессуального кодекса.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 января. Сотрудники оперативной таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств, содержащих...

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