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Православные верующие Беларуси встречают праздник Рождества Христова
06.01.2017 21:00 — Новости Общества | БелаПАН
В рождественском послании митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, сказано, что 2016 год был непростым, но вместе с тем принес "немало духовной радости" и отмечен "многими важными событиями в жизни церкви". Духовенство, монашество и миряне вместе трудились над созданием "качественно новых приходов", которые впоследствии станут активно участвовать в церковной миссии Белорусской православной церкви. Много внимания уделялось "развитию социальных и просветительских проектов православной церкви", отметил митрополит. В послании говорится, что в прошлом году БПЦ и государство "продолжили совместную работу в деле охраны и сохранения историко-культурного наследия". Особое внимание церковь уделяла "сохранению традиционных ценностей белорусского народа, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и профилактике негативных явлений и их последствий в обществе". "В основу культуры и государственности Беларуси заложены христианские ценности, которые являются самым верным ориентиром не только в жизни общества, но и отдельного человека, — убежден иерарх. — Государство сегодня поддерживает церковь в ее патриотических инициативах и проповеди благочестивого образа жизни. Святая православная церковь призывает каждого из нас трудиться над очищением и преображением своей души, так как духовное изменение самого себя — залог и основа для преображения всего народа нашего Отечества". Согласно последним официальным данным (на 2008 год), более 80% всех верующих в Беларуси являются православными христианами. Белорусский экзархат Русской православной церкви сегодня представлен примерно полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию. Православных священников готовят Минская духовная академия, духовные семинарии в Минске и Витебске, а также духовные училища (Минск, Слоним). В Белорусском госуниверситете работает Институт теологии. В стране действуют свыше 1,1 тысячи православных храмов, более 100 церквей строятся.
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В рождественском послании митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, сказано, что 2016 год был непростым, но вместе с тем принес...
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