Рождественское послание епископа Слуцкого и Солигорского Антония

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!





От всего сердца поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова.

«Что есть человек, что Ты помнишь его?» (Пс. 8: 5) — вопрошал Господа пророк и царь Давид. Ответ на вопрос о цене рода людского в очах Божиих дает Новый Завет. Бог не просто помнит человека — Он Сам стал человеком! Свершилось то, что апостол Павел называет «великой благочестия тайной»: Бог явился во плоти (1 Тим. 3: 16). «Для чего? Для того, чтобы, сделавшись видимым, <…> возвести нас к невидимому», — наставляет святитель Иоанн Златоуст.

Над землей звучит ангельская песнь о Рождении Спасителя. По слову святителя Льва Великого, «никто не отлучен от соучастия в этом ликовании, ведь повод к радости общий для всех. Господь наш, Ниспровергатель греха и смерти, не отыскав ни одного безвинного, пришел, дабы всех сделать свободными. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение».

В рождественские дни Церковь предлагает своим чадам в назидание образ волхвов, которые принесли в дар Богомладенцу золото, ладан и смирну. Уподобиться евангельским волхвам может любой христианин. Поспешим же принести Тому, Кто родился в Вифлееме, чистое золото веры и доверия Богу, ладан надежды, восходящей к Отцу нашему Небесному, и смирну деятельной исцеляющей любви!

Церковь — это единая семья, и каждый, кто считает себя православным верующим, должен сейчас по мере своих сил позаботиться о том, чтобы бедствующие, обделенные вниманием люди смогли почувствовать тепло семейного праздника. Призываю вас, дорогие, в дни Рождества Христова прощать обиды, воздерживаться от осуждения и раздражения, творить добро ближним и дальним.

В 2016 году мы принесли Гос-поду дивные дары: освящены два храма Вознесения Господня — воздвигнутый храм в Несвиже и реконструированный храм в Копыле. Сердечно благодарю всех, кто потрудился ради того, чтобы две эти святыни засияли бриллиантами в ожерелье храмов Белой Руси.

2017 год станет для нас временем большого торжества — освящения и открытия кафед-рального собора Рождества Христова во граде Солигорске. Подобно Вифлеемской звезде, этот величественный соборный храм будет озарять своей красотой человеческие сердца, призывая людей ко Христу и преображению жизни. Сейчас, когда строительство собора находится на заключительном этапе, прошу вас усилить молитвы о его достойном завершении.

В грядущем году мы также отметим 80-летие со дня страдальческой кончины священномученика Иоанна Панкратовича, пресвитера Чижевичского — одного из тех, кому возвещает Господь: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2: 10).

Проповедуя о Рождестве Спасителя, святитель Николай Сербский говорит: «Христу надлежало явить Себя миру и Младенцем, и Отроком, и зрелым Человеком, чтобы для всех быть доступным и привлечь к Себе всех. <…> Еще Господу должно было родиться <…>, чтобы показать нам возможность нашего духовного рождения». Благодаря Рождеству Господа все без исключения человечество обрело возможность шагнуть из греховной тьмы в Свет. Только со Христом мы можем подлинно измениться к лучшему.

Дорогие отцы, братья и сестры! В рождественскую ночь мы встречаем восход Солнца Правды — Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Добрыми делами возвестим миру о том, что ХРИСТОС РОДИЛСЯ! БОГ ВОПЛОТИЛСЯ!