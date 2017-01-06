В Минске на постоянной основе проводится профилактическая акция «Социальный патруль» для помощи и поддержки бездомных, которая особенно актуальна в сильные морозы. В ходе рейдов соцработники, медики и милиционеры обследуют места, где обитают бомжи. Мы съездили в такой рейд с соцработниками Партизанского района и узнали, почему люди остаются без крыши над головой и как спасаются в мороз.





«Социальный патруль» — это мобильная бригада помощи на микроавтобусе, в которую входят милиционеры, медик и соцработник. После сообщения на горячую линию о том, кому из бездомных и в каком районе нужна помощь, автобус выезжает с теплыми вещами и горячей едой. Уже на месте работники решают, кого нужно просто накормить, кому помочь восстановить документы для трудоустройства или получения пенсии, кто нуждается в медицинской помощи, а кого следует направить в Дом ночного пребывания или Свято-Елисаветинский монастырь.

Мария Васильевна: «Племянницы выселили. Я одна осталась»

На улице -21. В 10 утра мы загружаем вещи и еду в машину скорой помощи. Специалисты рассказывают, что обычно места скопления бездомных — это теплотрассы, свалки и пункты приема стеклотары. Но из Московского и Октябрьского РУВД уже сообщили о двух бомжах, которым нужно помочь. Первым делом едем за 70-летней женщиной. Бездомная Мария Васильевна совсем не выглядит пьющей и ведет себя скромно. Сейчас временно она живет у знакомых в Минске и ждет, когда они вернутся с работы в 16 часов.

— Так вы что, до 4 будете на улице? Все, ладно, поехали на Ваупшасова! Как нет, почему? — спрашивает милиционер.

— Потому! Потому что у меня прописки нет.





Последняя регистрация у женщины была в Молодечненском районе. Она отказывается от горячего чая, еды, теплых вещей. От волнения начинает плакать и настороженно относится к соцработнику.

— Я жила с мужем в деревне, у нас была жилплощадь. Муж умер. Племянницы выселили меня. Я одна осталась.

Восстанавливать связь с ними женщина тоже отказывается. На предложение поехать в монастырь, сразу соглашается. Говорит, что хочет там остаться жить и работать. Разговорившись, соглашается съесть блин, берет теплые перчатки и шарфик. Позже выясняется, что Мария Васильевна осталась без пенсии — просто не занялась решением этого вопроса 15 лет назад: «А я думала как-нибудь обойдусь!».

Всю дорогу женщина жалуется на плохое отношение милиционеров. Говорит, что они постоянно грубят и матерятся. Чуть позже, забрав еще одного бездомного, Марию Васильевну соцработники определяют в Свято-Елисаветинский монастырь. Правда, матушка принимает ее совсем неохотно. Нам поясняют, что в монастырь забирают крепких и непьющих, чтобы могли работать.

Сначала Марию Васильевну отправят на «обжарку» — так называют санобработку бездомного, вымоют и дадут чистую одежду, тогда женщина сможет жить и работать вместе со всеми.





Иван: «Ни за что сидел. Взял и убил человека»

По пути забираем из РУВД высокого мужчину с раскрасневшимися лицом. В длинном пальто с капюшоном и бутылкой воды в руках 32-летний Иван чуть ли не сразу начинает рассказывать о себе и отказывается от всего.

— Близких родственников нет. Паспорта нет — потерялся. Я из Березино. Мне туда нельзя, там меня посадят. Там за гарэлку грозились посадить.





В Березино у мужчины остались родители. Почему не едет к ним объясняет тем, что его «пасут». Мужчина уже отсидел в колонии за убийство.

— Ни за что сидел. Вышел 19 марта. Человека лишил жизни. За то 12 лет отсидел. Со мной ехал такой в колонию, он отрезал голову и играл с ней, как с мячиком — 14 лет дали, представь, что это такое? Недоразвитый! А я человека нечаянно толкнул — и мне дали 12. Я свое отбыл, все, больше не хочу.

Всю дорогу Иван повторяет: «Вы меня выпустите?», матерится и просит выйти покурить.

Когда мужчину спрашивают про трудоустройство, он говорит, что его никуда не возьмут. На Ваупшасова он ехать не хочет. В монастыре жить и работать тоже не желает. Да и матушка его узнала и наотрез сама отказалась вновь связываться с Иваном. Предложили по пути оставить на полигоне работать с остальными бомжами, но он попросил подвезти до метро. Иван живет на вокзале, хотя часто оттуда выгоняют. В этот раз его отвезли в санпропускник Центра дезинфекции и стерилизации на обработку.

— Есть такие люди, которым ничего не надо. А есть те, кто хочет что-то изменить — им надо помочь, — говорит соцработник Лилия Волочкова и вспоминает тех, с кем приходилось сталкиваться во время работы.





— Один из последних обращался за восстановлением пенсии, он отслужил начальником в секретной части 12 лет и так получилось, что утратил все. Вернулся без документов. Мы ему все восстановили. Собрала 27 лет стажа, причем из разных мест. Вот человек получил пенсию, пришел сегодня утром счастливый. Жить его определили на Ваупшасова.

Когда соцработник говорит «так получилось», она имеет в виду, что мужчина попал в места лишения свободы, развелся с женой и квартира перешла ей. Сейчас мужчине помогают восстановить родственные связи с сыном и родней — все они живут за границей.

В пути Волочковой звонит директор и говорит ехать на полигон «Тростенец», где замерзли два человека.

— Только я не знаю, — говорит, — совсем замерзли или нет.

Бомжи с полигона «Тростенец»: «Жить можно!»

Мы приезжаем на полигон, а на дороге уже стоит микроавтобус милиции. С обочины в катафалк несут замерзший труп. Но вызов на горячую линию поступал по поводу живых бездомных.





Заранее соцработник просит милиционеров остаться в машине, чтобы не спугнуть бомжей. Увидев одного бездомного Волочкова говорит: «Там стоит скорая — подходите, дадим еды бесплатно».





Первые три боязно подходят за вермишелью, чаем и блинами. Некоторые выбирают одежду потеплее. Подходят по одному. Толпами к скорой не бегут. Помощь здесь получили человек 8. Коробку с оставшейся теплой одеждой просто оставляем на полигоне для тех, кто так и не осмелился подойти.













Один из первых, кто не побоялся прийти за едой — 48-летний Павел. Мужчина работает здесь больше года, зарегистрирован в Минске: «Зимой тут не помогают, все сами». То, как он оказался на свалке объясняет отсутствием трудовой книжки.

— Получилось так, что я поехал в Россию, там меня обманули. Привезли сюда, дали немного денег. Без трудовой никуда на работу не берут. Пришлось на свалке вращаться. Я в общаге жил. А когда негде стало — пришел сюда по знакомству.

Зимовать Павел остается здесь, а про погодные условия бомжи говорят: «Жить можно!». На свалке видны сооруженные ими жилища. Работают бомжи здесь постоянно вместе с официально трудоустроенными рабочими.





Постоялец Ваупшасова, 42: «Я уже человек второго сорта»

В 5 часов вечера соцработники едут на Ваупшасова, 42 в «ночлежку» отвезти еду. В Доме ночного пребывания бесплатно помогают восстановить документы, делают регистрацию для бомжей, кормят и дают ночлег. Сейчас здесь зарегистрирован 61 человек, но рассчитано на 92. При необходимости могут развернуть дополнительные койки. А в морозы готовы кормить всех бездомных.





Заведующая одним из отделений наварила две кастрюли каш, напекла блинов: «Даже сыну ни одного не оставила!», — говорит Татьяна. Остальные продукты приносили местные жители района, также запасы пополняются после благотворительных акций в продуктовых магазинах.

Пока соцработники раскладывают по тарелкам порции, на кухню подтягиваются бездомные. «Каждый год контингент становится все труднее», — рассказывает заместитель директора учреждения Лариса Олощук. Постояльцы «ночлежки» самых разных возрастов, но преимущественно 40−60 лет. Мы встречаем и молодую беременную девушку. Бездомные здесь могут находиться до года. Но при случае, можно работать в «ночлежке» и жить тут.





Одним из первых за едой приходит 60-летний Олег (имя изменено — прим. TUT.BY). Сегодня он успел здесь зарегистрироваться и теперь ему будет где переночевать.

— Получилось так, что с женой мы в свое время развелись. Дети подрастали. Я уехал в Россию, чтобы не мешать. Вернулся через 10 лет, а она не пускает меня домой.

Олег говорит, что сейчас с участковым решили вопрос — мужчина будет подавать в суд за самоуправство.

— А трудоустроиться сложно. С 60-летними даже разговаривать не хотят. Прописка у меня минская, с этим все нормально. Но в этом возрасте, даже если есть работа дворника, надо иметь отменное здоровье и по биограии должен быть чуть ли не ангел. Есть и другие нюансы.





Черной полосой в жизни, которая тоже мешает трудоустройству, Олег называет судимость: «Я уже человек второго сорта. Нюансов у нас создано больше, чем помощи».

Мы прощаемся с Олегом и выходим из «ночлежки». На часах 18.00. На градуснике все те же -20. Вечером дежурить заступила другая смена «Социального патруля». Спасать от мороза бездомных будут всю ночь.





Минчан просят тоже не оставаться в стороне. Теплую одежду для бездомных и продукты можно приносить в центры социального обслуживания населения района. До 14 января — в центр Партизанского района на Клумова, 3. Консультацию можно получить по телефону горячей линии 8017 398 91 13. Кроме того, организована круглосуточная работа единой горячей линии в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей по телефонам 8017 367 32 32, 8044 760 62 60, 8033 600 25 76.