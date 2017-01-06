Свои пожелания к светлому празднику Рождества Христова дарят воспитанники Воскресной школы при Спасо-Вознесенском храме г. Копыля.





Я желаю всем крепкого-крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, радости и удачи!

Алеся Мороцкая, 7 лет

Я хочу поздравить жителей Копыля с Рождеством. Желаю всем здоровья, жить в мире и почаще улыбаться друг другу.

Виктория Давидович, 7 лет

Желаю всем людям счастья, здоровья, добра, мира и любви.

Виолетта Пикулик, 7 летъ

Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю любви в сердцах, мирного неба над головой, здоровья и всех благ.

Ксения Коледа, 8 лет

Желаю, чтобы люди не ссорились и дружили между собой, чтобы были счастливы и здоровы. И чтобы у нас над головами было мирное небо.

Константин Шиманский, 8 лет

Желаю всем счастья, здоровья, удачи в жизни. Пусть сбудутся все ваши мечты и желания. В доме пусть всегда царят уют и веселье.

Мария Семашкевич, 8 лет

Я желаю всем людям крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть этот день принесет в ваши дома радость.

Арсений Кривецкий, 8 лет

Я желаю всем людям быть здоровыми и счастливыми, никогда не огорчаться.

Антонина Павлющик, 8 лет

Я хочу, чтобы жители нашего города были добрыми, счастливыми и здоровыми.

Алексей Астрейко, 9 лет

Желаю счастья, всего самого наилучшего. Не болейте.

Ксения Кашуба, 10 лет

Поздравляю всех с Рождеством! Я желаю всем людям здоровья, счастья, добра, любви и удачи.

Дмитрий Падневич, 10 лет

Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас со светлым праздником — Рождеством Христовым! Желаю счастья, здоровья, удачи в жизни, добра, любви и уважения друг к другу.

Николай Нупрейчик, 9 лет

Желаю всем людям здоровья и счастья!

Богдан Максименко, 11 лет

Сегодня праздник! Рождество!

Пускай в ваш дом приходит

Святое Божье волшебство!

Пусть беды вас обходят!

Пусть Ангел к вам, взмахнув крылом,

Опустится на плечи! И греет вас своим теплом

В святой морозный вечер!

Александра Кукреш, 15 лет

Желаю счастья, благополучия, здоровья, чтобы все мечты сбывались, чтобы горя не было никогда.

Варвара Рудаковская, 11 лет

Желаю всем счастья, здоровья, успехов, везения в начатых делах. Совершайте добрые поступки, улыбайтесь людям.

Мария Филиппова, 11 лет

Я хочу пожелать людям на Рождество, чтобы все пошли в храм и помолились. А еще я хочу пожелать, чтобы все, кто еще не верит в Бога, с этого дня поверили.

Ника Лучич, 11 лет

Поздравляю всех людей с Рождеством! Желаю счастья, здоровья и любви.

Анжелика Мороз, 12 лет

С Рождеством я поздравляю, счастья, радости желаю. Пусть все заветные мечты сбудутся.

Арина Климашевская, 12 лет

Желаю всем счастья и здоровья. Пусть всегда с вами будет Бог. Бог наш отец. Делайте только добро! И не делайте зла!

Вероника Филиппова, 11 лет

Счастья, Божьей помощи во всех делах, доброты к людям, здоровья телесного, любви, хорошего праздника и всего самого наилучшего.

Ксения Чарная, 12 лет

Я желаю здоровья всем на Земле. Чтобы были все люди счастливы. Чтобы Ангел-хранитель всегда оберегал и всегда был с людьми.

Вероника Черкас, 12 лет

Желаю здоровья, счастья, добра, долгих лет благодатной жизни, большой веры в Бога, чтобы вы не забывали, что Бог смотрит на вас с небес.

Даниил Масилевич, 13 лет

Поздравляем всех с прекрасным праздником — Рождеством Христовым! В этот день родился наш Спаситель — Иисус Христос. От всей души желаем вам мира в доме, покоя в душе. Пусть сбудутся заветные мечты и осуществятся сокровенные желания! С Рождеством!

Никита Карпеленя, 13 лет

Артем Карпеленя, 8 лет

Дорогие жители нашего города и района! От всего сердца поздравляю со светлым праздником Рождества. Пусть у каждого в семье царят гармония и любовь. Во всех делах пусть вам поможет Господь Бог. Да хранит вас Господь.

Серафим Чарный, 14 лет

Поздравления мои наполнены самыми искренними пожеланиями, рождественской радостью и добром, прекрасной рождественской суетой, где забота о ближних очищает сердце и душу. Пусть же свет рождественской звезды подарит вам здоровье, любовь и тепло человеческих отношений, а каждый человек встречает вас с открытыми объятиями и чистыми мыслями.

Мария Гузова, 14 лет

Подготовила Диана ТКАЧЕНКО