Всего в турнире приняло участие семь сборных: «Слобода-Кучинка», «Песочное», РСУП «Бобовня», ОАО «Семежево», «РОЧС», УО «Копыльский ЦДТ» и ГК «Копыль». На протяжении полутора месяцев они выясняли, кто же станет сильнейшей командой района. Разные по возрасту и уровню подготовки они стремились все-таки показать лучшую игру, на которую способны. Немало любителей гандбола приходило на физкультурно-оздоровительный комплекс отдела образования, спорта и туризма райисполкома, чтобы поддержать свою любимую команду. А в группе «Молодежь Копыльщины» (соцсеть «Вконтакте») райкома ОО «БРСМ» каждый желающий мог проголосовать за лучшую, по их мнению, гандбольную дружину и лучшего игрока турнира.





Подведение итогов кубка района состоялось 24 декабря 2016 года. Обращаясь к участникам турнира, заместитель председателя райисполкома Александр Липницкий, заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Виктор Василевский, директор ДЮСШ Копыльской РПО БПС работников АПК, старший судья Дмитрий Булло поблагодарили команды за участие и зрелищную игру.

Сильнейшей в Кубке района стала гандбольная команда «Копыль», не уступившая ни в одной встрече. Она награждена грамотами Копыльского райисполкома и кубком победителя. К слову, по итогам молодежного интернет-голосования эта гандбольная команда также признана лучшей дружиной Кубка района по гандболу, а ее игрок Виталий Нагорный — лучшим игроком турнира. Соответствующие грамоты и призы ГК «Копыль» вручила и.о. первого секретаря райкома ОО «БРСМ» Татьяна Дубовик.





Второе место завоевала команда ОАО «Семежево», а третье досталось дружине РСУП «Бобовня». Награды получили также самые полезные игроки всех без исключения команд, самый молодой и самый старший игрок турнира. Дружина УО «Копыльский ЦДТ», как самая младшая по возрасту, удостоена сертификатов участников Кубка района по гандболу.

Подводя итоги спортивного состязания, Александр Липницкий отметил, что такие соревнования позволяют выявлять лучших игроков и уже в следующем году будет возможность создать достойную сборную Копыльщины, которая сможет добиться хороших результатов на областных соревнованиях.

Сергей ЛАЗОВСКИЙ

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