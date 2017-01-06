С начала зимы с обморожениями в Могилевскую больницу № 1 госпитализированы 6 человек, сказал заведующий ожоговым отделением учреждения здравоохранения Андрей Струнович. Все потерпевшие получили незначительные поверхностные обморожения, хирургическое вмешательство не понадобилось.



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— Сегодня у нас на лечении находится один человек — житель Могилевского района, который попал в больницу 5 января с поверхностным обморожением стоп, — сказал заведующий ожоговым отделением.

При этом он заметил, что в регионе в последние годы в связи с достаточно теплыми зимами наблюдается тенденция снижения количества случаев обморожений, в большинстве своем они носят легкий характер. Так, в прошлом году за весь зимний сезон были госпитализированы 16 человек.

В связи с резким похолоданием в предстоящие выходные Андрей Струнович порекомендовал жителям области теплее одеваться и стараться как можно меньше времени проводить на морозе. А первое, что необходимо предпринять при переохлаждении, — согреть конечности, восстановить кровообращение в пораженных холодом тканях и предупредить развитие инфекции. Пострадавшего нужно доставить в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки, напоить теплым сладким чаем. Можно дать обезболивающее. Одновременно с этим необходимо вызвать скорую медпомощь.

Не рекомендуется растирать больных снегом, потому что хрупкие кровеносные сосуды можно повредить, занести инфекцию через микроссадины. Не стоит согревать пораженные участки тела под горячей водой, около батареи или обогревателя. При глубоком обморожении неэффективным вариантом первой помощи является втирание масел, жира, растирание спиртом.