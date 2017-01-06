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Рождественское приветствие архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия

07.01.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий поздравляет верующих Витебской епархии с праздником Рождества Христова.


Архиепископ Витебский и Оршанский Димтрий. Фото: Игорь Матвеев

Сердечно поздравляю всех жителей Витебщины со светлым и радостным праздником Рождества Христова, Новолетием и Святым Богоявлением!

Рождество — это призыв вспомнить о своем достоинстве человека, созданного по образу и подобию Божьему. В Рождество Сам Новорожденный Господь протягивает каждому из нас руку помощи, чтобы извлечь из бездны нашего падения и ввести с Собой в Царство Бога Отца.

Рождество Христово — это шаг величайшего доверия человеческому роду. Оно уязвляет совесть каждого из нас вопросом: чем ответишь на такое доверие ты, человек? Каждого из нас Господь призывает быть полноценной личностью, тем, кто сможет преобразить хоть малую часть окружающего мира. Наша ответственность заключается в том, чтобы проживать свою жизнь как ответный дар ныне родившемуся Христу.

Как совместить в земной жизни всю ширь Небес и величие вечности с повседневной тщетностью житейской суеты? Ответ дан в Священном Писании: «Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним» (Пс. 33:15).

Ныне небо и земля объединились в ликовании, прославляя Богомладенца Христа. Воспримем же и мы в сердца наши эту великую радость, возвещаемую ныне всему миру, «ибо ныне родился Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:11). Особенно важно для нас научиться дарить жизнеутверждающую христианскую радость тем, кто еще не сумел пережить ее в своем сердце.

Свет Рождественской звезды да озарит наступившее новолетие, да благословит Господь всех нас миром, благодатию Своею наполнит наши сердца верою, надеждою и любовию — «да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте!».

 
 
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"Рождество Христово - это шаг величайшего доверия человеческому роду", - говорится в послании.

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