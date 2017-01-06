Череду зимних праздников, начавшихся с Рождества 25 января, продолжает Рождество, которое православные верующие отмечают 7 января. Это один из самых светлых, добрых и волшебных праздников в году. В эти дни, как никогда, хочется загадывать желания и верить в чудеса. Такое отношение к этому торжеству было и до революции, пока его не запретила новая власть. Как же праздновали в то время Рождество в Витебске?



Рождественская открытка. Начало ХХ века. Фото: internetworker.ru

Сто лет назад православные жители Российской империи отмечали Рождество 25 декабря (по юлианскому календарю). Готовиться к празднику начинали заранее и почитали его гораздо больше, чем Новый год.

Для служащих казенных учреждений Витебска три дня — 25−27 декабря — были нерабочими. В домах горожан, а также в некоторых административных зданиях ставили елки. Хвойные деревья украшали сладостями, фруктами, позолоченными грецкими орехами, бумажными игрушками.

Люди заранее приобретали рождественские открытки, чтобы поздравить друзей, родственников, знакомых, живущих в других городах. Такие почтовые карточки появились в конце XIX века и очень быстро стали популярными.













Накануне Рождества, в Сочельник, после торжественной трапезы в кругу семьи, витебляне отправлялись на праздничные богослужения. Они проходили во всех православных храмах города.

Особенно тщательно готовились к службе в Рождественской церкви — здесь отмечали престольный праздник.

Этот храм находился на месте здания областного объединения по организации внешкольной работы с детьми и подростками (современная улица Щербакова-Набережная). До наших дней он не сохранился.

Церковь Рождества Христова в Витебске. Начало ХХ века

Непременными атрибутами Рождества были подарки. Их с нетерпением ждали и дети, и взрослые. Кто-то делал их своими руками, а кто-то предпочитал купить в магазине. Владельцы торговых заведений Витебска старались в эти дни сделать особую рекламу своим товарам.

Например, в декабре 1901 года итальянский магазин И.Ф. Лукачини, который размещался на улице Смоленской (ныне Ленина), предлагал покупателям «большой выбор рождественских подарков». В местной прессе сообщалось, что прибыла «большая партия заграничных новостей: гранаты, кораллы, черепаховые изделия, изящные туалетные вещи и др.». Под «новостями» имелись ввиду новинки.



Магазины и лавки на улице Смоленской в Витебске. Открытка начала ХХ века

Подарки дарили не только дома, в кругу семьи. На Святки — в праздничные дни от Рождества до Крещения — принято было ходить с презентами к родственникам и знакомым. Гости поздравляли хозяев, а те, в свою очередь, предлагали взамен угощения.

Среди витебской знати существовал обычай взаимных визитов: гости, посещая дома друг друга, обменивались подарками, устраивали праздничные обеды. Часто витебляне отказывались от подобных визитов, заменяя их благотворительностью в пользу детских приютов. В этом случае обязательно составляли списки лиц, сделавших пожертвования, которые потом рассылали всем участникам.



Рождественская открытка с надписью на латышском языке: «Радостных зимних праздников!». Начало ХХ века. Из фондов областного краеведческого музея

Конечно, не обходилось в эти дни без массовых гуляний. Весело проводили время любители катания на коньках. Катки находились в разных частях Витебска, самый большой — в саду «Европа» .

Любили жители Витебска и балы-маскарады. Такие мероприятия устраивали для состоятельных горожан, а доходы от них перечисляли в фонд помощи бедным и малоимущим — в первую очередь, детским учреждениям.

Так, 26 декабря 1901 года бал-маскарад прошел в зале Витебского общественного собрания (современное здание на улице Маяковского, 1). Доход от продажи входных билетов перечислили в пользу детского приюта.

Во время бала разыграли лотерею-аллегри. Выигрыши в ней определялись сразу после приобретения билетов. Счастливчик мог получить ковер, альбом, картину, изделия из хрусталя, серебра. В числе разыгрываемых вещей были даже фарфоровые ваза и поднос, «всемилостивейше пожалованные государыней императрицей Марией Федоровной». А еще… две коровы!

Ярким мероприятием бала стало шествие героев русских былин и сказок. Зрители увидели Черномора, Руслана и Людмилу, Домового, Водяного, Бабу-ягу, Кощея Бессмертного, Илью Муромца и других персонажей. А после шествия хор уездного комитета попечительства о народной трезвости исполнил несколько народных песен.



Здание бывшего общественного собрания

Любители светских развлечений посещали также спектакли, танцевальные вечера, театрализованные представления. Они организовывались в яхт-клубе , во дворце губернатора , в здании городской управы и других местах города. Эти мероприятия также проходили под знаком благотворительности. Вырученные средства передавали в приюты, тюрьму, больницу, в дом трудолюбия, перечисляли обществу попечения о детях.

В рождественские праздники обязательно устраивали елки, на которые приглашали детей — как из бедных, так и состоятельных семей. Одним из организаторов этих вечеров было Витебское общество попечения о детях.

Дети, посетившие елку в зале общественного собрания 2 января 1901 года, получили в подарок игрушки, а развлекали их играми и танцами под оркестр военной музыки. Билет на мероприятие стоил рубль, а их количество ограничили до 200. Зато счастливых обладателей билетов обязательно ждала ценная игрушка.

Для бедных детей праздник устраивали за счет пожертвований от жителей и учреждений города. Благотворительные взносы принимали в течение нескольких дней перед мероприятием. 2 января 1902 года такая елка прошла в здании ратуши , где в то время размещалась городская управа.



Открытка начала ХХ века. Фото: antikdesign.livejournal.com

После 1917 года Рождество долгое время находилось под запретом. Только в последние десятилетия этот праздник вернулся в наши дома и приобрел прежнюю значимость и важность.

Пусть Рождество подарит вам тепло, радость, добро, пусть исполняются заветные желания и происходят настоящие чудеса!