На улице минус 15, но влажность и пронизывающий ветер делают пребывание на открытом воздухе просто невыносимым. В такую погоду под мостом не согреешься, на теплотрассу тоже надежды мало, единственное спасение — подъезды, но оттуда выгоняют. Дожить до весны гомельским бомжам традиционно помогают волонтеры и работники отряда быстрого реагирования при Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста.





Первым делом фургон с красным крестом на капоте отправляется на городскую свалку.

Нельзя сказать, что волонтерам здесь рады. Возможно, все дело в сопровождающих акцию журналистах. Местные уворачиваются от фотокамер, требуют не снимать. Нежелание «светиться» вполне понятно — большинство из присутствующих здесь никакие не бомжи, имеют свое жилье, семьи, друзей… А свалка их самое что ни на есть настоящее рабочее место. О своих доходах тут говорят неохотно, но люди знающие утверждают, что «передовикам производства» хватает на жизнь с лихвой. На что тратить заработанное, каждый решает для себя сам.





И все-таки те, кого мороз застал врасплох, через какое-то время подтягиваются к волонтерам за горячим чаем, кашей с тушенкой и теплыми носками. Как только на горизонте появляется мусоровоз, обед заканчивается, нужно бежать на сортировку, иначе разберут самое ценное — стеклотару и металлолом.





Следующее место, куда отправляются сотрудники Красного Креста, — пункты приема вторсырья. По дороге останавливаются во дворах возле мусорных контейнеров, там тоже люди.





Юрию едва исполнилось 50, но образ жизни оставил на лице свою печать. Перед нами старик. От помощи мужчина не отказывается, но предупреждает, что у него мало времени для разговоров — с минуты на минуту закроется пункт приема стеклотары, и тогда он останется сегодня без денег. В одной руке волонтера появляется стакан с горячим чаем, в другой шоколадка, через густую пепельно-желтую бороду Юрия пробивается улыбка. На прощание мужчине вручают теплые носки, им он рад больше, чем провизии.





Работникам Красного Креста пора в парк. Там, на территории Петропавловского собора, нужно организовать пункт обогрева. Красную палатку установили аккурат перед вечерней службой. Прихожане на шатер не обращают никакого внимания — люди только-только из теплых машин, домов, кабинетов… Но возле церкви полно тех, у кого ничего этого нет.





Михаил — один из них. Бомжует с 90-х, примерно с тех пор, как развелся с женой. Квартиру разменяли, он свою продал, а деньги у него в этот же вечер на вокзале отобрали. Теперь его дом — гомельские улицы. На зиму прибился жить к другу.

Заработок 57-летнего мужчины — подаяния прихожан. И сегодняшний холод не повод для сокращенного рабочего дня — в кармане звенит лишь пара пятикопеечных монет, а потому придется еще померзнуть на паперти.

— Доча у меня в Израиле, вот делаю документы и, даст Бог, поеду, — оправдывается перед незнакомцами Михаил. Но уже в палатке, грея руки о пластиковый стаканчик с теплой кашей и тушенкой, мужчина откровенничает: конечно, ни в какой Израиль он не поедет. «Я ж развелся с женой, алименты не платил, а теперь звоню дочке, она мне и говорит: „Пап, видишь ты какой, когда я была маленькая, ты нас бросил, не помогал, а сейчас просишь, чтобы я помогла“. И ведь она права», — вздыхает бомж.





Таких историй волонтеры услышат еще не одну. Морозы, по прогнозам синоптиков, продержатся несколько дней, а это значит, что дежурство сотрудников Красного Креста продолжится.







