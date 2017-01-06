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В Друе Браславского района 7 января термометр показал -30 градусов
07.01.2017 10:06 — Новости Общества | Tut.by
В агрогородке Друе Браславского района утром 7 января термометр показал -30 градусов. Фото
Агрогородок расположен в пограничной зоне, на границе с Латвией, на левом берегу Западной Двины. На противоположном берегу находится латвийский поселок Пиедруя.
Республиканский гидрометеоцентр
Холоднее всего в Беларуси на православное Рождество в Сураже под Витебском: −24 градуса, а теплее всего — в Гродно: −14 градусов.
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Фото термометра с такими данными разместил в своем фейсбуке настоятель местного костела Сергей Суринович.
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