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В Друе Браславского района 7 января термометр показал -30 градусов

07.01.2017 10:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В агрогородке Друе Браславского района утром 7 января термометр показал -30 градусов. Фото разместил в своем фейсбуке настоятель местного костела Сергей Суринович.

Фото: личная страница в "Фейсбуке" Сергея Суриновича

Агрогородок расположен в пограничной зоне, на границе с Латвией, на левом берегу Западной Двины. На противоположном берегу находится латвийский поселок Пиедруя.


Фото: личная страница в "Фейсбуке" Сергея Суриновича

Республиканский гидрометеоцентр сообщает, что 7 января погоду Беларуси в основном определяет область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, слабый до умеренного, в юго-восточных районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем −14…−20°С, по северо-востоку −21…−24°С.

Холоднее всего в Беларуси на православное Рождество в Сураже под Витебском: −24 градуса, а теплее всего — в Гродно: −14 градусов.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Фото термометра с такими данными разместил в своем фейсбуке настоятель местного костела Сергей Суринович.

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