В Бресте воспользовались морозной погодой и на полную мощность запустили снежные пушки. На свежие сугробы наметают слой искусственных хлопьев, чтобы сделать основу для лыжных трасс и детских горок, сообщает телеканал ОНТ .

Снежные пушки на Гребном каналеработают на полную мощность. Зрелище настолько завораживающее, что продрогшие прохожие замедляют шаг. Но лишь на мгновенье, большинство спешат в тепло. Но есть и те, кому сильный мороз и высокие сугробы не помеха. Юрий Карпов — лыжник со стажем, катается с детства. Но нынешней зимой встал на лыжи сегодня впервые.

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«К сожалению, нынешняя зима не баловала нас. Вот это — первый настоящий мороз, снег! Такая солнечная погода прекрасная и наконец-то можно отдаться любимому делу», — говорит спортсмен-любитель Юрий Карпов.

По словам специалистов, в этом сезоне снега хватит всем — даже если на улице потеплеет. Мощные пушки, их еще называют снегометами, в час производят до 30 кубометров искусственного снега. А стреляет такое «ледяное» оружие на расстояние до 60 метров.

Искусственный снег создают из обычной воды: установка ее охлаждает и под давлением превращает в хлопья. Внешне этот процесс напоминает сильный ураган. Немалую гору намело всего за ночь.

Это основа для лыжной трассы и детских горок. Если повезет, то они продержатся до середины весны — искусственные снежинки более крупные и тают гораздо медленнее естественных.

«В наших климатических условиях снег не держится долго. И для того, чтобы он продержался подольше — мы делаем до 30 сантиметров подушки», рассказывает главный инженер Брестского Гребного канала Николай Тутук.

На «подушку» уложат слой настоящего снега. Такой снежный сэндвич простоит до четырех недель даже при плюсовой температуре. Но это при условии, что не будет дождя. Всего в Бресте рассчитывают заготовить больше восьми тысяч кубометров снега. В ближайшие дни, а возможно, и недели пушки будут работать круглосуточно. Специалисты мечтают построить дом из сугробов на радость детворе. Главное, чтобы погода не подвела.