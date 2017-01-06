«У нас все в штатном режиме, — сходу говорит директор Гродненского зоопарка Олег Жданкин. — Те животные, которые приспособлены к таким низким температурам, находятся в открытых вольерах, остальные — в теплых помещениях».





На территории зоопарка сейчас пустынно. Вряд ли найдется много любителей дикой природы, которые в — 20 °C захотят прийти сюда на экскурсию. Однако посетитель, пришедший в зоопарк в это холодное время, не будет разочарован, потому что жизнь здесь продолжается.

В большом вольере около входа флегматично грызет деревяшку верблюд. Удивительно видеть его совершенно не страдающего от белорусского мороза на открытом выпасе. Оказывается, «корабль пустыни» совершенно спокойно переносит большие перепады температуры.





— Это такое животное, которое хорошо себя чувствует и в жару, и в холод. В условиях дикой природы, его ареал обитания — Монголия, где очень жаркое лето и очень холодная зима, — проводит экскурсию по зоопарку заместитель директора Виталий Гуменный, — Такой мороз ему не страшен. В любом случае, он может, почувствовав себя некомфортно, спрятаться в домике, однако, как видите, он этого сейчас не делает.

Из-за мороза перемещаемся от клетки к клетке быстрым шагом. А вот некоторым обитателям такая бодрящая погода — нипочем. Ламы, яки, зубры и северные олени, кажется, совсем не замечают холодов.

— Северные олени при такой температуре прекрасно себя чувствуют, — говорит Виталий Гуменный.

В это время к ограде клетки подходит один из оленей, привычно выпрашивая угощение. Специалист еще раз напоминает, что кормить посетителям животных в зоопарке нельзя и рассказывает о том, что с учетом низких температур меняется и рацион обитателей зоопарка.



































































— Каких-то особенных отличий нет. В зимнее меню включается более калорийная пища. Все всегда сбалансировано.

Нехищникам же здесь в зимний период стараются давать меньше веток, а больше зерна.

Как ни удивительно, достаточно комфортно чувствуют себя в зоопарке и птицы, которые в дикой природе зимой улетают на юг. Дело в том, что пернатые перемещаются не за теплом, а за кормом. Кроме того, зимой в наших краях они могут наполнить свой желудок замерзшими ягодами, и у них не хватит энергии, чтобы этот лет растопить. Птица замерзает изнутри и погибает. В зоопарке же такая проблема отсутствует — здесь нет промороженного корма. Конечно, теплолюбивые попугаи и другие южные надежно укрыты в зимних помещениях.









Дальше попадаем в секцию хищников. В вольерах тигры, львы и волки. Кажется, что наша холодная погода для них совсем не проблема. Звери находятся на открытом воздухе, хотя у них есть возможность уйти в помещение.

Амурские тигры Тайга, Шерхан и их двое тигрят важно расхаживают в своих клетках. Для этих обитателей зоопарка — 20 °C — самое то.





Стойко переносят белорусскую зиму лисы, корсаки и даже страусы. А вот для гусей и уток на водоеме пробивается полынья, чтобы у птиц был постоянный доступ к корму. Правда, для этих пернатых сотрудники зоопарка специально постелили сено, чтобы было теплее. Такой подстилкой птицы с удовольствием пользуются.

Змеям здесь подогревают террариум, многочисленные мелкие грызуны находятся в теплых помещениях и бодрствуют, хотя в дикой природе в это время их жизнь замирает, а вот медведей просто не надо тревожить, потому что они залегли в спячку.