﻿ Медведи в спячке, а верблюдам совсем не холодно. Как зимуют обитатели Гродненского зоопарка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Медведи в спячке, а верблюдам совсем не холодно. Как зимуют обитатели Гродненского зоопарка

07.01.2017 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«У нас все в штатном режиме, — сходу говорит директор Гродненского зоопарка Олег Жданкин. — Те животные, которые приспособлены к таким низким температурам, находятся в открытых вольерах, остальные — в теплых помещениях».


На территории зоопарка сейчас пустынно. Вряд ли найдется много любителей дикой природы, которые в — 20 °C захотят прийти сюда на экскурсию. Однако посетитель, пришедший в зоопарк в это холодное время, не будет разочарован, потому что жизнь здесь продолжается.

В большом вольере около входа флегматично грызет деревяшку верблюд. Удивительно видеть его совершенно не страдающего от белорусского мороза на открытом выпасе. Оказывается, «корабль пустыни» совершенно спокойно переносит большие перепады температуры.


— Это такое животное, которое хорошо себя чувствует и в жару, и в холод. В условиях дикой природы, его ареал обитания — Монголия, где очень жаркое лето и очень холодная зима, — проводит экскурсию по зоопарку заместитель директора Виталий Гуменный, — Такой мороз ему не страшен. В любом случае, он может, почувствовав себя некомфортно, спрятаться в домике, однако, как видите, он этого сейчас не делает.

Из-за мороза перемещаемся от клетки к клетке быстрым шагом. А вот некоторым обитателям такая бодрящая погода — нипочем. Ламы, яки, зубры и северные олени, кажется, совсем не замечают холодов.

— Северные олени при такой температуре прекрасно себя чувствуют, — говорит Виталий Гуменный.

В это время к ограде клетки подходит один из оленей, привычно выпрашивая угощение. Специалист еще раз напоминает, что кормить посетителям животных в зоопарке нельзя и рассказывает о том, что с учетом низких температур меняется и рацион обитателей зоопарка.

































— Каких-то особенных отличий нет. В зимнее меню включается более калорийная пища. Все всегда сбалансировано.

Нехищникам же здесь в зимний период стараются давать меньше веток, а больше зерна.

Как ни удивительно, достаточно комфортно чувствуют себя в зоопарке и птицы, которые в дикой природе зимой улетают на юг. Дело в том, что пернатые перемещаются не за теплом, а за кормом. Кроме того, зимой в наших краях они могут наполнить свой желудок замерзшими ягодами, и у них не хватит энергии, чтобы этот лет растопить. Птица замерзает изнутри и погибает. В зоопарке же такая проблема отсутствует — здесь нет промороженного корма. Конечно, теплолюбивые попугаи и другие южные надежно укрыты в зимних помещениях.



Дальше попадаем в секцию хищников. В вольерах тигры, львы и волки. Кажется, что наша холодная погода для них совсем не проблема. Звери находятся на открытом воздухе, хотя у них есть возможность уйти в помещение.
Амурские тигры Тайга, Шерхан и их двое тигрят важно расхаживают в своих клетках. Для этих обитателей зоопарка — 20 °C — самое то.


Стойко переносят белорусскую зиму лисы, корсаки и даже страусы. А вот для гусей и уток на водоеме пробивается полынья, чтобы у птиц был постоянный доступ к корму. Правда, для этих пернатых сотрудники зоопарка специально постелили сено, чтобы было теплее. Такой подстилкой птицы с удовольствием пользуются.

Змеям здесь подогревают террариум, многочисленные мелкие грызуны находятся в теплых помещениях и бодрствуют, хотя в дикой природе в это время их жизнь замирает, а вот медведей просто не надо тревожить, потому что они залегли в спячку.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Змеям подогревают террариум, многочисленные мелкие грызуны находятся в теплых помещениях и бодрствуют, хотя в дикой природе в это время их жизнь замирает, а вот...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте воспользовались арктическим холодом и занялись заготовкой искусственного снега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика