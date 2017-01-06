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Из-за порыва теплотрассы в Пуховичском районе без тепла и горячей воды остались больница и десятки домов

07.01.2017 12:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 января. В связи с установившейся холодной погодой все аварии и инциденты на системах жизнеобеспечения находятся на контроле Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По оперативным данным МЧС на 7 января, три из пяти ситуаций были благополучно разрешены в течение нескольких часов, работы в Пуховичском и Молодечненском районе близки к завершению.

В частности, 6 января в 16.22 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы в поселке Правдинский Пуховичского района по ул. Центральной. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 45 многоквартирных жилых домов, общежитие (11 жильцов на время устранения аварии находятся у родственников и знакомых), средняя школа (не работает, каникулы), детский сад (детей забрали домой), больница (двое больных перевезены в Свислочскую городскую больницу). В 16.55 для освещения места проведения восстановительных работ к месту направлена техника МЧС. В 18.50 теплоснабжение восстановлено в 15 домах и УЗ "Правдинская городская больница".

На месте аварии работает комиссия по чрезвычайным ситуациям района, подготовлены места для временного размещения людей, автотранспорт для доставки, решены вопросы обеспечения питанием в случае необходимости. В 00.30 7 января работы по замене поврежденного участка завершены, осуществляется пуск теплоносителя в систему и повышение давления в сети. Температура воздуха в отключенных квартирах составляет 13-—15 градусов. Работы по повышению давления в системе продолжаются.

Также 7 января в 00.13 поступило сообщение о порыве трубопровода теплотрассы в деревне Петровщина Молодечненского райна. Без теплоснабжения остаются 13 частных и один многоквартирный жилой дом. Восстановительные работы там также завершаются.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 января. В связи с установившейся холодной погодой все аварии и инциденты на системах жизнеобеспечения находятся на контроле Министерства по чрезвычайным...

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