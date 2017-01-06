|
В связи с сильными морозами на воскресенье в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
07.01.2017 12:37 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, В связи с сильными морозами в воскресенье, 8 января, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия представляют реальную опасность — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели.
По данным синоптиков, 8—9 января погоду в стране обусловит в основном область повышенного атмосферного давления и арктические воздушные массы, поступающие с севера. 8 января преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 20—27°С, по северу при прояснениях минус 28—32°С, по юго-востоку минус 17—19°С; максимальная днем минус 10—17°С, по северо-востоку до минус 20°С.
9 января в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку республики, ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью минус 3—20°С, при прояснениях минус 21—26°С; максимальная днем минус 5—12°С, по востоку до минус 15°С.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, В связи с сильными морозами в воскресенье, 8 января, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Республиканский центр по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии