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Снова оранжевый. Синоптики объявили наивысший уровень опасности и на 8 января

07.01.2017 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильных морозов. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдет снег, в отдельных районах возможна метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется северный слабый до умеренного, в юго-восточных районах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 22−27 градусов ниже нуля, в отдельных районах ожидается минус 28−32, по юго-востоку — 18−21 градус мороза, днем будет 12−19 градусов ниже нуля, по северу — минус 20−24. В связи с этим синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.

Аномально низкие температуры стали причиной аварий. Так из-за прорыва трубы без тепла и горячей воды остались жители в Молодечненском и Пуховичском районе.

«За дежурные сутки зарегистрировано 3 случая обморожения (переохлаждения) в Логойском, Солигорском и Борисовском районах. Всего с начала года зафиксировано 10 таких случаев: 2 — в Борисовском районе, 1 — в Копыльском, 2 — в Логойском, 3 — в Солигорском, 1 — в Стародорожском и 1 — в Червенском», — сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС.

В Витебском областном УМЧС рассказали, что, по данным Республиканского центра экстренной медицинской помощи, 6−7 января на территории региона холодовую травму получили 8 человек.

К слову, в агрогородке Друе Браславского района утром 7 января термометр показал -30 градусов. Фото разместил в своем фейсбуке настоятель местного костела Сергей Суринович.

Медики и спасатели призывают граждан быть внимательными и соблюдать правила нахождения на морозе. По прогнозам синоптиков, морозы пойдут на убыль на следующей неделе. Пока же среднесуточная температура на 10−17 градусов ниже климатической нормы.

До минус 32. Врачи советуют, как пережить мороз

 
Теги: Витебск
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января из-за сильных морозов.

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