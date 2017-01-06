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Президент зажег рождественскую свечу в Свято-Духовом кафедральном соборе
07.01.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко 7 января зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.
(будет дополнено)
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Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
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