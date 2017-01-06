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В Минской области за сутки зафиксированы три случая обморожения, с начала года — десять

07.01.2017 13:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 7 января. В Минской области за минувшие сутки зафиксированы три случая обморожения (переохлаждения) — в Логойском, Солигорском и Борисовском районах.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, всего с начала 2017 года в области зафиксировано десять случаев обморожения: три — в Солигорском районе; по два — в Борисовском и Логойском;  по одному случаю — в Копыльском, Стародорожском и Червенском районах.

В связи с сильными морозами синоптиками на ближайшие сутки в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 8 января (воскресенье) на большей части территории республики воздух охладится до минус 25—27°С, в отдельных районах ожидается понижение температуры до минус 28—32°С, в Минске — до минус 25°C.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 января. В Минской области за минувшие сутки зафиксированы три случая обморожения (переохлаждения) — в Логойском, Солигорском и Борисовском районах. Как...

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