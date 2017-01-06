Семья Езерских из Гродно уже полторы недели выходит на перекресток Индурского шоссе и улицы Кабяка с огромным плакатом. Они ищут людей, которые видели ДТП, в котором погиб их сын и муж в начале лета прошлого года.

Вышел с плакатом при минус 15

Отца погибшего Петра Езерского мы встретили возле магазина "Веста" в первой половине дня 5 января. Его семья живет в Зарице, в противоположной части города. На перекресток, где семь месяцев назад погиб его сын, приехал в пятый раз.

На улице минус 15, сильный ветер. Постоял минут 10-15 и зашел в здание торгового центра, чтобы погреться. Мужчина закоченевшими пальцами держит свернутый в рулон большой ватман. На нем — большими буквами фламастером написаны обстоятельства ДТП, а в конце фраза: "Свидетелей молю позвонить" и номер телефона.

"Утром Петр поехал на Южный рынок. Он специально оставил машину, сел на скутер. Хотел быстрее доехать, чтобы припарковаться было легче. Сами знаете, какая на рынке проблема с парковками", — вспоминает события того дня Петр Михайлович Езерский.

Авария произошла 3 июня 2016 года примерно в 10.30 на пересечении Индурского шоссе и улицы Кабяка. Петр на скорости въехал в серебристый Mersedes, который со встречной полосы поворачивал налево (в сторону заправки на улицу Гаражную) и не уступил скутеру дорогу. Известно, что за рулем была женщина.

"Петр погиб на месте. Через пару часов мне позвонила невестка, всё рассказала. Я сразу в морг помчался", — с болью в голосе говорит Петр Михайлович. Ему было очень сложно поверить, что сын попал в аварию. Ведь он был опытным водителем, всегда аккуратно вел себя на дороге.

Свидетели нужны, чтобы быстрее закрыть дело

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Но, как пояснил отец погибшего парня, сейчас не хватает свидетельских показаний. И следователям приходится работать с информацией, которую рассказали водитель Mersedes и еще пару человек. А этого недостаточно, чтобы получить объективную картину.

Перекресток возле "Весты" выбран не случайно — по мнению семьи погибшего скутериста, в момент аварии на перекрестке и возле торгового центра было много людей, водители могли ехать на рынок. Петр Михайлович заметил, что не очень много прохожих обращают внимание на его плакат и на просьбу о помощи. Чаще проходят мимо, даже не взглянув. Правда, есть и неравнодушные.

По его словам, некоторые люди спрашивают: "Авария была в начале лета, разве дело не закрыто?"

"Мы тоже думали, что все закончится быстро. Нам казалось, что если человек нарушил ПДД, то сразу должен отвечать за это. Наверное, и очевидцы так думали, раз еще летом не откликнулись, чтобы помочь следователям составить полую картину происшествия того дня. Чтобы разобраться, кто и на какой светофор ехал, как ехал, когда стоп-линию пересек, — говорит Езерский.

Мужчины не плачут?

Погибший Петр Езерский был профессиональным сварщиком, как и его отец. Ему было 32 года. Занимался сваркой цветных металлов — алюминия, титана, нержавейки, латуни, бронзы.

"Очень редкая и нужная специальность. Я сам учил его всему, что и я умею. Должен был в этом году зарегистрироваться и стать индивидуальным предпринимателем вместо меня. Вырастил настоящего мастера. И так трагически жизнь оборвалась. Все планы пошли насмарку". — говорит Петр Михайлович.

У Петра осталась жена Галина и маленький сын Руслан, которому спустя три недели после аварии исполнилось три года. Галина вышла на работу. Если бы Петр не погиб, то 11 августа супруги отметили бы 10-летний юбилей совместной жизни.

"Тяжело Гале. Плачет все время. И мы плачем. А внучек говорит: Дедушка не плач, мужчины не плачут. Маленький, еще ничего не понимает", — делится наш собеседник.

Он добавляет: "Знаете, это затянувшееся расследование, как рана на сердце. Каждый раз, когда о нем думаем, сердце кровью обливается. Хочется уже быстрее завершить".

С плакатом семья Езерских выходила в город раз пять-шесть. Один раз были на Южном рынке, еще несколько раз возле перекрестка, где произошла авария. Говорят, что это была отчаянная попытка. Слабо верилось, что кто-то позвонит. Но результат есть.

"Сначала откликнулся мужчина, который переходил дорогу в сторону города. А чуть позже — женщина, которая переходила дорогу от "Весты" к остановке, чтобы ехать в сторону рынка. Может еще кто-то позвонит", — не теряет надежды отец.