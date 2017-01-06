Пресс-служба ГУВД Минска прокомментировал а сведения, содержащиеся в материале TUT.BY «„Муж мечтал быть беженцем в Германии“. Минчанка боится потерять ребенка, которого отец вывез в ЕС». Как поясняют правоохранители, в возбуждении уголовного дела по факту похищения ребенка не было оснований.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Муж мечтал быть беженцем в Германии». Минчанка боится потерять ребенка, которого отец вывез в ЕС

Статья, напомним, была опубликована на портале 5 января. В ней рассказывалось о конфликтной ситуации между супругами. Вопреки желаниям законной жены-белоруски, супруг-иностранец вывез ребенка за пределы страны. С заявлением о пропаже сына женщина обращалась в Советское РУВД столицы, однако «…уголовное дело о пропаже ребенка в милиции заводить не стали. По словам Анны объяснили ей это так: местонахождение папы и сына обнаружено. Они живы, здоровы».

«В этой связи считаем необходимым пояснить юридические обстоятельства принятого решения», — сообщает пресс-служба ГУВД.

Так, по заявлению матери ребенка, указанной в вышеназванной статье, руководством Советского РУВД Минска была назначена проверка, порученная сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и участковому инспектору милиции. В ходе проведенных мероприятий выяснилось, что мужчина с сыном на поезде сообщением «Минск-Вильнюс» пересекли пункт пограничного контроля «Гудогай» в 10 часов утра 5 ноября 2016 года и выехали на территорию Литовской Республики. А 22 ноября из НЦБ Интерпола получен ответ о том, что, по сообщению НЦБ Интерпола в Германии, полиция смогла установить местонахождение супруга заявительницы и ее сына. «По всем вопросам, касающихся дальнейших действий по данному делу немецкая сторона просит обращаться в Департамент по делам опеки Федерального управления юстиции», — сообщается в ответе.

— Таким образом, в ходе проведенной проверки установлено, что супруг и сын заявительницы находятся на территории Германии, они живы и здоровы, — комментирует первый заместитель начальника — начальник криминальной милиции Советского РУВД Минска Сергей Калинник. — Супруги находятся в законном браке, имеют равные права на воспитание своего малолетнего сына. Выезжая за пределы нашей страны вместе со своим сыном, супруг заявительницы не имел каких-либо правовых ограничений, установленных компетентными органами Республики Беларусь на воспитание сына, в связи с чем в его действиях отсутствует состав какого-либо преступления или административного правонарушения. При отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела выносится мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По словам Калинника, в возбуждении уголовного дела было отказано на основании п. 1 ч.1 ст. 29 (Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу), ст. 174 (Решения, принимаемые по заявлениям или сообщениям о преступлении) и ст. 178 (Отказ в возбуждении уголовного дела) уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Копия этого постановления была направлена в прокуратуру Советского района г. Минска и заявителю, с разъяснением порядка обжалования данного решения, а также порядка возврата ребенка в страну своего гражданства.