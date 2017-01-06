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Фотофакт: минчане купаются и при минус 26

07.01.2017 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 янв — Sputnik. Пока во всех СМИ пишут о том, что системы жизнеобеспечения не выдерживают сильных морозов, находятся минчане, которые с удовольствием окунаются в прорубь.

Фотофакт: минчане купаются и при минус 26
© Sputnik / Виктор Толочко
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Традиционно в Беларуси принято окунаться в прорубь на праздник Крещения Господня. Самая известная иордань в Минске расположена на Цнянском водохранилище, куда православные верующие ежегодно приходят на крещенские купания в ночь с 18 на 19 января.

Но фотограф агентства Рейтер Василий Федосенко нашел купающихся минчан и в рождественское утро. Заметим, что 7 января температура опустилась до минус 26 градусов, а Белорусское общество Красного Креста специально установило пункт обогрева на площади Свободы в Минске.

Но минских моржей можно понять, ведь синоптики обещают, что в дни традиционных крещенских купаний погода будет градусов на 20 теплее, чем сейчас.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на рождественские морозы, минчане с удовольствием идут окунуться в купель.

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