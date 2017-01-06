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Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск из-за снегопада
07.01.2017 16:09 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 7 января. Авиакомпания Turkish Airlines из-за снегопада отменила в субботу, 7 января, рейс из Стамбула в Минск. По расписанию самолет должен был приземлиться в 15.55, сообщается на сайте Национального аэропорта Минск.
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в субботу об отмене 610 авиарейсов в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.
Сообщается, что в связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.
По информации турецких информагентств, высота снежного покрова в ряде районов Стамбула составляет 40 см.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 7 января. Авиакомпания Turkish Airlines из-за снегопада отменила в субботу, 7 января, рейс из Стамбула в Минск. По расписанию самолет должен был приземлиться в 15.55,...
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