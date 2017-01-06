﻿ Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск из-за снегопада. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейс из Стамбула в Минск из-за снегопада

07.01.2017 16:09 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 7 января. Авиакомпания Turkish Airlines из-за снегопада отменила в субботу, 7 января, рейс из Стамбула в Минск. По расписанию самолет должен был приземлиться в 15.55, сообщается на сайте Национального аэропорта Минск.

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines сообщил в субботу об отмене 610 авиарейсов в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле из-за сильного снегопада.

Сообщается, что в связи с отменой рейсов около 6 тысяч авиапассажиров были распределены по отелям, около 20 тысяч обеспечены питанием.

По информации турецких информагентств, высота снежного покрова в ряде районов Стамбула составляет 40 см.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 7 января. Авиакомпания Turkish Airlines из-за снегопада отменила в субботу, 7 января, рейс из Стамбула в Минск. По расписанию самолет должен был приземлиться в 15.55,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Фотофакт: минчане купаются и при минус 26
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика