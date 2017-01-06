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Лукашенко вместе с Колей зажег рождественскую свечу
07.01.2017 16:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске, сообщает «МИР 24». Они зажгли свечу у Минской иконы Божией Матери, главной святыни республики.
Лукашенко поблагодарил церковь за укрепление мира на белорусской земле и отметил, что
«Белорусская власть в лице православной церкви имеет очень хорошего партнера, сподвижника всех добрых идей в нашем государстве - как восстановление святынь, поддержка семьи, нравственности, культурных ценностей. Церковь всегда подставляла плечо нашему народу», - сказал глава государства.
Президент говорил не только о высоком, но и о насущном - о мире, экономике и благополучии. По его словам, сейчас как никогда необходимо единство между народами и внутри церкви.
80% жителей Беларуси - православные. За последнее десятилетие в стране выросло количество приходов - сегодня их более полутора тысяч.
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