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Лукашенко вместе с Колей зажег рождественскую свечу

07.01.2017 16:40 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске, сообщает «МИР 24». Они зажгли свечу у Минской иконы Божией Матери, главной святыни республики.

Лукашенко поблагодарил церковь за укрепление мира на белорусской земле и отметил, что спокойствие - это самое главное. Церковь и государство связывают особые отношения и ценности, добавил он.

«Белорусская власть в лице православной церкви имеет очень хорошего партнера, сподвижника всех добрых идей в нашем государстве - как восстановление святынь, поддержка семьи, нравственности, культурных ценностей. Церковь всегда подставляла плечо нашему народу», - сказал глава государства.

Президент говорил не только о высоком, но и о насущном - о мире, экономике и благополучии. По его словам, сейчас как никогда необходимо единство между народами и внутри церкви.

80% жителей Беларуси - православные. За последнее десятилетие в стране выросло количество приходов - сегодня их более полутора тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси с младшим сыном посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске.

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