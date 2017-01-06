Жители Минска предпочитают не мерзнуть на улице в минус 25 градусов и ходят на выставки и в галереи. В Национальном историческом музее Беларуси работает экспозиция «Время чудес. Зимние праздники и забавы», на которой можно узнать все о традициях празднования Нового года и Рождества, погадать, посмотреть спектакль и посетить советскую квартиру, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.