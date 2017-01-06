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Нацистский скандал в Литве: за что закрыли "Угадай мелодию"

07.01.2017 19:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 янв — Sputnik. Нацистский жест одной из участниц развлекательной программы "Угадай мелодию" на государственном телеканале LRT в Литве стал причиной закрытия шоу, сообщает Sputnik.

Как рассказал журналистам врио гендиректора канала LRT Римвидас Палецкис, в пятницу вечером во время записи программы актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, угадав песню литовского композитора Симонаса Донсковаса, который является евреем по происхождению, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и вслух громко прокричала "еврей".

"Когда я узнал об эпизоде программы "Угадай мелодию" и комментариях, связанных с ним, я посмотрел (эпизод). Я шокирован. Это поведение не сочетается с пропагандируемыми ценностями LRT. Как ответственный за программы канала и временно исполняющий обязанности гендиректора, я прошу прощения у наших зрителей. О данном инциденте проинформирован генеральный директор, который принял решение немедленно остановить показ программы. В субботу съемки передачи проводиться не будут. Передача уже удалена из медиатеки LRT", — сказал журналистам Палецкис.

Между тем, пользователи социальных сетей активно делятся скандальным видео, которое попало в в эфир государственного телеканала.

Представители литовского еврейского общества Lietuvos žydų (litvakų) высказали недоумение не только некорректным поведения актрисы, но и прозвучавшим в ее адрес аплодисментам зрителей, а также по поводу того, что эти вообще оказались в эфире, а не были удалены на стадии монтажа программы.

В субботу утром Баукуте прокомментировала порталу delfi свое поведение. "Если вы ищите на ровном месте конфликты, то ищите их в другом месте. Это развлекательная программа, а не политическая", — сказала она порталу. Она также призналась, что удивлена закрытием программы.

Аста Буакуте — актриса литовского театра и кино, общественный и политический деятель. В 2008 году находилась в списках "Восходящей национальной партии Литвы" под руководством Арунаса Валинскаса. За активную творческую работу в театре в 2008 году была награждена министерством культуры Литвы "Золотым сценическим крестом". 

 
Теги: Минск
 
 
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Во время съемки развлекательной программы ведущие на инцидент не отреагировали, посчитав, что в эфир эти кадры не попадут, так как программа идет в записи.

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