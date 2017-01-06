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Лукашенко обрадовал поклонников победой на хоккейном турнире

07.01.2017 21:00 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске завершился ежегодный Рождественский международный турнир любителей хоккея. Команда Беларуси во главе с президентом страны Александром Лукашенко победила в финале Финляндию, сообщает пресс-служба главы республики.

Матчи проводились на «Чижовка-арене». В ходе турнира Лукашенко успел забросить пять шайб и сделать четыре голевые передачи. Финальный матч с финнами завершился с разгромным счетом 7:3 в пользу Беларуси.

И боль, и слезы, и прыжки
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь обыграла в финале Финляндию со счетом 7:3. Бронзу завоевала команда ОАЭ.

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