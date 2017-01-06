Лукашенко обрадовал поклонников победой на хоккейном турнире
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Минске завершился ежегодный Рождественский международный турнир любителей хоккея. Команда Беларуси во главе с президентом страны победила в финале Финляндию, сообщает пресс-служба главы республики. Александром Лукашенко
Матчи проводились на «Чижовка-арене». В ходе турнира Лукашенко успел забросить пять шайб и сделать четыре голевые передачи. Финальный матч с финнами завершился с разгромным счетом 7:3 в пользу Беларуси.
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